Только четверть жителей ЮФО планируют брать летний отпуск

Общество 14.05.2020 11:00
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14.05.2020 11:00
Традиционный летний отпуск планируют брать только 26% жителей Южного федерального округа. Еще 7% это сделают, если будут открыты границы. Остальные южане в том или ином виде на отдых летом не рассчитывают. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
Среди федеральных округов ЮФО оказался лидером по количеству жителей (43%), которые уже сейчас твердо уверены, что летнего отпуска у них не будет, поэтому они его и не планируют. 14% южан рассказали, что они в данный момент и так не работают, и расценивают свое положение как отпуск. Для 7% опрошенных главный вопрос ближайших месяцев – поиск работы, значит, ни о каком отдыхе речи быть не может. 3% затруднились ответить на вопрос о планах на лето.
Из тех, кто точно намеревается отдохнуть, лишь 3% поедут в другие страны. Абсолютное большинство – 38% будут отдыхать внутри страны. Дома останутся 19% опрошенных, а 10% проведут свободные дни на даче. Для 29% респондентов место и способ проведения отдыха пока остается загадкой.
Независимо от того, как и где планируется отдыхать, абсолютное большинство жителей юга (31%) не могут себе позволить на это более 30 тысяч рублей. 28% не способны оценить свои траты в этом летнем сезоне. А 10% опрошенных готовы отдохнуть на суммы от 90 до 300 тыс. рублей.
Находясь под серьезным финансовым давлением, жители юга предсказуемо крайне осторожно относятся к возможности взять кредит на отпуск. 52% опрошенных категорически не намерены отдыхать в кредит. Не нашлось ни одного человека, который бы твердого настроился взять кредит на отдых. А вот тех, кто об этом размышляет или еще не знает дойдет ли до этого – 32%.
33% южан назвали свои отпуска вынужденными, 40% отметили, что их планы на отпуск не изменились и они проведут его так, как ожидали. При этом 67% респондентов находились на майских праздниках дома на самоизоляции. По этому показателю ЮФО делит первое место с уральским федеральным округом. Еще 18% респондентов были на даче. Работали на майские праздники 12% опрошенных.
* Опрос проведен банком «Открытие» 11-12 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.
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