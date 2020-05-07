Экономика

Системообразующими названы 9 предприятий Волгоградской области

Экономика 07.05.2020 12:26
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07.05.2020 12:26


Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики утвердила новый перечень системообразующих организаций, из которых девять - находятся в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФНС России по региону, это ООО "Мегамикс", ООО "Концессии водоснабжения", ООО "Камышинский Текстиль", ОАО "Волгограднефтемаш", АО  "Волгоградтранспригород", ОАО "Сады Придонья", ООО "Управляющая компания "ВОЛМА" (а также все компании, входящие в группу лиц), АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады".
Отмечается, что региональный ситуационный центр, созданный в УФНС по Волгоградской области будет проводить мониторинг показателей финансово-хозяйственной деятельности данных налогоплательщиков. Результаты мониторинга будут использованы Федеральным ситуационным центром, созданным в Федеральной налоговой службе РФ, с целью выработки предложений для рассмотрения вопроса об оказании государственной помощи системообразующим предприятиям.

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