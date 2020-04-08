Экономика

Компания «Россети» обеспечит выдачу мощности мобильным госпиталям Минобороны России

Экономика 08.04.2020 07:54 Новости компаний
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08.04.2020 07:54 Новости компаний



Госпитали Минобороны России в настоящее время опережающими темпами возводятся в различных регионах страны. Всего будет построено 16 объектов, в которых разместятся инфекционные отделения для больных коронавирусной инфекцией. Планируется, что уже с 10 по 15 апреля в первые восемь центров будет доставлено оборудование и медицинская техника и завершён ее монтаж. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в департаменте информационной политики и связей с общественностью компании «Россети»,  на сегодняшний день энергетики обеспечили подключение уже шести площадок в Нижнем Новгороде, Волгограде, Оренбурге, Смоленске, Калининграде и Ростове-на-Дону. В ближайшие дни завершатся работы в Московской области и Санкт-Петербурге. 
«Россети» в кратчайшие сроки выполняют весь необходимый объем работ для обеспечения электричеством медицинских учреждений. Когда речь идет о здоровье людей, счет идет даже не на дни, а на часы, поэтому работаем с опережением графиков. Электроснабжение всей социально значимой инфраструктуры сегодня находится на особом контроле», - подчеркнул генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.
В свою очередь, заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов выразил благодарность коллективу компании «Россети» и ее генеральному директору Павлу Ливинскому за выполненный комплекс работ по подключению первых площадок строительства многофункциональных медицинских центров.
«Хотел бы лично поблагодарить специалистов компании за высокий профессионализм и оперативное реагирование. Уже через час после нашего обращения сотрудники компании прибыли на объект в готовности приступить к работе», - добавил Тимур Иванов.
Как отмечают в военном ведомстве, возводимые капитальные здания общей площадью почти 115 тысяч квадратных метров войдут в инфраструктуру уже действующих госпиталей. По окончании пандемии рассчитанные на 60 – 100 койкомест медицинские центры смогут предоставлять услуги как военнослужащим, так и гражданскому населению. В центрах будут работать кабинеты ультразвуковой и рентгенодиагностики, компьютерной томографии и другие.
Напомним, с 23 марта по всей стране «Россети» согласно приказу главы холдинга Павла Ливинского взяли на особый контроль надежность и бесперебойность энергоснабжения ключевых объектов социальной инфраструктуры, прежде всего, медицинские учреждения, центры приема обращений граждан, объекты, обеспечивающие предоставление госуслуг и доступа к сети Интернет. Особое внимание также уделено организациям, предоставляющим населению онлайн-услуги, а также транспортно-логистическим центрам.
Справка. «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек.
Фото с сайта: http://www.vremyan.ru/

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