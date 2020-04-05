Волгоградскую область защищают от коронавируса с самолета

Общество 05.04.2020 14:43
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05.04.2020 14:43
Самолет, на котором совершается воздушный крестный ход с православными святынями над Волгоградской областью, вылетел из аэродрома в Средней Ахтубе. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской епархии РПЦ, воздушный крестный ход связан с распространением эпидемии коронавируса. Проводится он в день праздника Марии Египетской по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора.
Продлится воздушный крестный с иконами святого благоверного князя Александра Невского, Казанской Божией Матери, Августовской Божией Матери около часа. Во время полета будут петься акафисты святому благоверному князю Александру Невскому и иконе Казанской Божией Матери.
На борту самолета находятся священнослужители Волгоградской митрополии во главе с епископом Урюпинским и Новоаннинским Елисеем.
Напомним, что на сегодняшний день в Волгоградской области COVID-19 подтвержден у восьми жителей региона, один человек уже выписан. Новых случаев заболевания не зарегистрировано. В стационарах с подозрением на коронавирус находятся 92 человека, из которых 69 взрослых и 23 ребенка. На 14-дневном карантине на дому остаются 3672 человека, которые вернулись из зарубежных и других поездок.
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