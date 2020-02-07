В Волгограде решают судьбу муниципальных предприятий

Экономика 07.02.2020 13:39
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07.02.2020 13:39
В администрации Волгограда обсудили эффективность муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений и хозяйственных обществ, акции которых находится в муниципальной собственности города. Как сообщили ИА «Высота 102» в КСП Волгограда, на заседаниях балансовой комиссии также поднимался вопрос о целесообразности или ликвидации отдельных предприятий. В частности, речь шла о МКП «Горпитомник», МКП «Волгоградгорсвет», МУП «Колосок», МУП «Северное».
Между тем, напомним, МУП «Северное» в настоящее время находится в стадии ликвидации. Функции предприятия в области ремонта дорог, благоустройства выполняет его «двойник» - МБУ «Северное». В МКП «Горпитомник», бывший директор которого на днях был осужден за мошенничество с бюджетными средствами, ревизоры то и дело находят различные нарушения в хозяйственной деятельности. В настоящее время МКП реорганизуют в МБУ. Еще два предприятия также уже перестали выполнять ключевые функции в своих сферах. Так, имущество «Волгоградгорсвета» в виде сетей наружного освещения передано в концессию. МУП "Колосок" по уставной деятельности является производителем общественного питания.
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