Экономика

В Волгограде больше всех получают крановщики и слесари-сантехники

Экономика 26.01.2020 14:54
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26.01.2020 14:54


Рейтинг наиболее востребованных профессий опубликовали в центре занятости Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», по данным учреждения, самая высокая средняя зарплата предлагается работодателями крановщикам – 34,5 тысячи рублей. На втором месте по уровню зарплаты – слесари-сантехники – 29,2 тысячи рублей. Кондукторы в Волгограде могут заработать 20 тысяч рублей. Больше всего требуется водителей – 728 предложений со средней зарплатой в 27 тысяч рублей. Почти такой же спрос на продавцов – 641 вакансия со средней зарплатой 21,5 тысячи рублей. Также работодатели хотят принять на работу 414 охранников и готовы платить им 14,3 тысячи рублей в месяц. Самыми низкооплачиваемыми в Волгограде названы профессии помощника воспитателя – 11,4 тысячи рублей, гардеробщика – 11,5 тысячи  рублей и уборщика – 13,5 тысячи рублей. 

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