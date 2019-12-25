ВОЛМА. На пороге года красивых цифр





Завершающийся 2019-й год стал для производственный компании ВОЛМА юбилейным. Предприятие отметило 70-летие Волгоградского гипсового завода, ставшего краеугольным камнем в структуре компании, а также 20-летие своей современной истории, когда на ВГЗ пришла новая команда управленцев, не только возродившая завод, но и заложившая основу современной федеральной компании ВОЛМА.





Укрепление позиций на рынке

Однако 2019-й запомнится не только круглыми датами. ВОЛМА смогла усилить свои позиции на отечественном рынке производства строительных материалов.

«Год выдался непростым, ситуация на рынке часто менялась. Чтобы продолжать эффективно работать, нужно было быстро реагировать на изменения, в короткие сроки принимать верные управленческие решения, качественно их реализовывать, - подчеркнул генеральный директор УК "ВОЛМА" Владимир Овчинцев. - На мой взгляд, это хорошо удавалось. В начале года мы заявляли клиентоориентированность одним из приоритетных направлений деятельности. Считаю, что и здесь достигли прогресса. Это касается и взаимодействия с нашими дилерами, и с конечными потребителями, и с поставщиками. Взаимоотношения стали более оперативными, прозрачными и, зачастую, более доверительными».





Рост производительности труда

На протяжении нескольких лет ВОЛМА активно занимается вопросами повышения производительности труда, и показатели 2019-го года заслуживают отдельного внимания. Благодаря системной работе прирост производительности труда по компании составил более 15%. В компании уверены, что в 2020-м цифры должны быть не ниже.

Одним из катализаторов повышения производительности труда является проект «Бережливое производство», в рамках которого сотрудниками компании подано более 1000 рационализаторских приложений, большинство из которых приняты и реализованы. Рацпредложения касаются безопасности труда, оптимизации и модернизации производственных процессов, совершенствования логистических решений и многих других сфер. В результате ВОЛМА повышает качество выпускаемой продукции, экономит ресурсы, делает условия труда более комфортными. А главное, вовлекает сотрудников в работу по усовершенствованию компании, делает их сопричастными к позитивным изменениям.





Digital-активность

Часть внедряемых компанией идей основана на применении современных технологий, без которых реализация была бы невозможной. В частности, созданы портал для перевозчиков и мобильное приложение для водителей, позволившие оптимизировать работу логистического сектора, упростившие процедуры и открывшие широкие возможности по отслеживанию и контролю перевозок. Внедрен процесс омниканальной сквозной аналитики на базе системы Power BI, позволяющей формировать разносторонние визуализированные модели для более качественного принятия решений. Эти интеграции безусловно выводят компанию «ВОЛМА» в лидеры в своем сегменте по уровню использования digital-технологий.

На 2020-й год запланирована оптимизация работы складского комплекса, внедрение электронной технологии "умного зрения" для контроля качества производства гипсокартона, усиление блока прогнозирования сбыта.





Развитие экспорта

Экспортное направление, как одна из ключевых точек роста, выбрано компанией ВОЛМА еще несколько лет назад. За последние три года объем продаж смесей бренда заграницу утроился, а гипсокартона увеличился более, чем на 100%. Сегодня материалы производителя поставляются в два десятка стран, среди которых как члены СНГ и Таможенного союза, так и члены ЕС – Германия, Финляндия, Чехия, Польша, прибалтийские государства и другие.





«В 2019-м году мы смогли выполнить как задачи по росту объемов экспорта в страны, с которыми работаем давно, так и цели по выходу на новые рынки, - отмечает директор по продажам "ВОЛМА" Ярослав Шестимиров. – В этом году совершены первые поставки в Италию, Польшу, Чехию, Францию, заметно увеличился объем отгрузок в Казахстан и Азербайджан, после небольшого перерыва возобновились поставки в Молдавию и Грузию».





Работа с молодым поколением

ВОЛМА традиционно является активным участником всероссийской акции «Неделя без турникетов», в рамках которой школьники и студенты профильных учебных заведений получают возможность посетить предприятие, познакомиться с особенностями его работы, понаблюдать за процессом производства и пообщаться с профессионалами своего дела.

Разумеется, работа с техникумами и колледжами не ограничивается только экскурсиями. Компания находится в постоянном контакте с такими учебными заведениями, как Волгоградский строительный техникум, Бузулукский строительный колледж и Колледж архитектуры и строительства Москвы. Для того, чтобы будущие строители, штукатуры, плиточники и маляры могли использовать в процессе обучения наиболее современные стройматериалы, компания регулярно предоставляет колледжам свою продукцию. Для студентов проводятся мастер-классы, наиболее талантливые получают поддержку от ВОЛМА для участия в региональных и всероссийских чемпионатах движения "WorldSkills".

Летом 2019-го года компания реализовала проект по трудоустройству детей сотрудников компании на временную работу. Проект был реализован в качестве поддержки инициативы администрации Волгоградской области по работе, направленной на профессиональную ориентацию школьников. Ребята работали в различных подразделениях компании по таким функциональным направлениям как логистика, IT, бухгалтерия, правовое управление и другим. И молодые люди, и компания получили неоценимый опыт. Многие ребята определились с будущей профессией, а ВОЛМА на личном примере оценила значимость подобной работы с подрастающим поколением.





«Глобальная миссия ВОЛМА – разрабатывать продуманные решения; и это касается всех сфер деятельности: в производстве - это удобный и качественный продукт, в партнерстве с потребителями – это наиболее эффективный путь достижения взаимовыгодных целей; в социальной сфере – это возможности и поддержка, - отметил Владимир Овчинцев. – Буквально через неделю мы встретим Новый 2020 год. Мне хотелось бы поздравить читателей и пожелать, чтобы красивые цифры этого года 20-20 обеспечили нам всем устойчивость и равновесие с одной стороны, и с другой – развитие, новые позитивные впечатления и открытия. С наступающим Новым Годом»!



