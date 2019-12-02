Площадь теплиц компании «БОТАНИКА» достигла 63 гектаров





Введение в эксплуатацию очередного тепличного комплекса отметили накануне в компании «БОТАНИКА». Как сообщает ИА «Высота 102», на открытие современного цеха №8 пригласили принявших участие в реализации проекта партнеров компании – работников сельского хозяйства, строителей, банкиров.

«Мы ведем строительство высокотехнологичных тепличных комплексов с 2014 года. Начинали строительство с 5 гектаров, затем вводили по 10, в нынешнем году - сразу 27, что стало рекордом не только для региона, но и в масштабах страны. Я посчитал важным собрать здесь и поблагодарить всех, кто создавал все это. Мы можем гордиться, что за год запустили 27 гектаров – такого еще в истории нашей компании не было. И только такие масштабные проекты имеют перспективу», - обратился к пришедшим на церемонию открытия нового цеха генеральный директор ООО «Овощевод» Юрий Сударев.

Масштабы нового цеха действительно поражают. Для его строительства использована 351 тысяча кв. метра стекла, а общая длина теплотрассы внутри тепличного комплекса составляет более 1 тысячи км, как расстояние от Волжского до Москвы.

Для обеспечения теплицы теплом и СО2 возведен энергоблок, включающий в себя котельную мощностью 112,0 МВт. Этой мощности хватит, чтобы обеспечить теплоэнергией целый район Волгограда. И это уже четвертый энергоблок на территории предприятия, техническое оснащение которого соответствует самым современным стандартам.

Напомним, новая теплица, состоящая из 4 отдельных блоков, построена в короткие сроки – от закладки фундамента до высадки рассады прошел всего год. Сейчас здесь созревают первый урожай сливовидных томатов и томатов сорта «мерлиз». В планах компании – собирать до 20 тысяч тонн помидоров в год.

«БОТАНИКА» - это пример эффективного подхода к использованию всех инновационных технологий, которые есть в мире, - подчеркнул депутат Государственной думы ФС РФ, председатель ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников.- Запущенная в 2015 году программа по поддержке овощеводства защищенного грунта, когда инвесторы получили возможность не только получения льготных кредитов, но и возмещения части капитальных затрат, дала очень хороший результат. На примере этого предприятия мы видим, что каждый государственный рубль, вложенный в поддержку сельхозпроизводителей, и, самое главное – труд инициаторов проекта возвращается значительным пополнением местных бюджетов. Мы получаем не только качественный продукт, но и рабочие места с высоким уровнем оплаты труда».

В новой теплице создано более 400 рабочих мест. Всего в компании на данный момент трудится 1200 человек-с прошлого годачисленность персонала увеличилась в 2 раза.

По словам Юрия Сударева, в «БОТАНИКЕ» не намерены останавливаться на достигнутом и продолжат развитие. К 2021 году инвестиции в проект достигнут 20 млрд рублей – новая кредитная линия уже одобрена банком ВТБ.

В следующем году здесь появится еще одно рассадное отделение, а в 2021 планируется построить еще один тепличный комплекс на 27 га. В итоге общая территория предприятия составит 95 гектаров, что позволит выращивать до 70 тысяч тонн овощей в год.















