Экономика

Площадь теплиц компании «БОТАНИКА» достигла 63 гектаров

Экономика 02.12.2019 14:09 Новости компаний
480 0
02.12.2019 14:09 Новости компаний


Введение в эксплуатацию очередного тепличного комплекса  отметили накануне в компании «БОТАНИКА». Как сообщает ИА «Высота 102», на открытие современного цеха №8  пригласили принявших участие в реализации проекта партнеров компании – работников сельского хозяйства, строителей, банкиров.
«Мы ведем строительство высокотехнологичных тепличных комплексов с 2014 года. Начинали строительство с 5 гектаров, затем  вводили по 10, в нынешнем году  - сразу 27, что стало рекордом не только для региона, но и в масштабах страны. Я посчитал важным собрать здесь и поблагодарить всех, кто создавал все это. Мы можем гордиться, что за год запустили 27 гектаров – такого еще в истории нашей компании не было. И только такие масштабные проекты имеют перспективу», - обратился к пришедшим на церемонию открытия нового цеха генеральный директор ООО «Овощевод» Юрий Сударев.
 
Масштабы нового цеха действительно поражают. Для его строительства использована 351 тысяча  кв. метра стекла, а общая длина теплотрассы внутри тепличного комплекса составляет более 1 тысячи км, как расстояние от Волжского до Москвы.
Для обеспечения теплицы теплом и СО2 возведен энергоблок, включающий в себя котельную мощностью 112,0 МВт. Этой мощности хватит, чтобы обеспечить теплоэнергией целый район Волгограда. И  это уже четвертый энергоблок на территории предприятия,  техническое оснащение которого соответствует самым современным стандартам. 
 
Напомним, новая теплица, состоящая из 4 отдельных блоков,  построена в короткие сроки – от закладки фундамента до высадки рассады прошел всего год. Сейчас здесь созревают первый урожай сливовидных томатов и  томатов сорта «мерлиз».  В планах компании – собирать до 20 тысяч тонн помидоров  в год. 
«БОТАНИКА» - это пример эффективного подхода к использованию всех инновационных технологий, которые есть в мире, - подчеркнул депутат Государственной думы ФС РФ, председатель ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников.- Запущенная в 2015 году программа по поддержке овощеводства защищенного грунта, когда инвесторы получили возможность не только получения льготных кредитов, но и возмещения части капитальных затрат,  дала очень хороший результат.  На примере этого предприятия мы видим, что каждый государственный рубль, вложенный в поддержку сельхозпроизводителей, и, самое главное – труд инициаторов проекта возвращается значительным пополнением местных бюджетов. Мы получаем не только качественный продукт, но и рабочие места с высоким уровнем оплаты труда».
 
В новой теплице создано более 400 рабочих мест. Всего в компании на данный момент трудится 1200 человек-с прошлого годачисленность персонала увеличилась в 2 раза. 
По словам Юрия Сударева, в «БОТАНИКЕ» не намерены останавливаться на достигнутом и продолжат развитие. К 2021 году инвестиции в проект достигнут 20 млрд рублей – новая кредитная линия уже одобрена банком ВТБ. 
В следующем году здесь появится еще одно рассадное отделение,  а в 2021 планируется построить еще один тепличный комплекс на 27 га. В итоге общая территория предприятия составит 95 гектаров, что позволит выращивать до 70 тысяч тонн овощей в год.




Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Все операции с коммерческой недвижимостью
Экономика
02.12.2019 15:07
Экономика 02.12.2019 15:07
407 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.12.2019 14:12
Экономика 02.12.2019 14:12
140 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.12.2019 13:42
Экономика 02.12.2019 13:42
3056 5 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.12.2019 12:07
Экономика 02.12.2019 12:07
328 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.12.2019 11:15
Экономика 02.12.2019 11:15
518 3 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.12.2019 11:51
Экономика 01.12.2019 11:51
3651 13 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.11.2019 18:45
Экономика 29.11.2019 18:45
2069 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.11.2019 17:28
Экономика 29.11.2019 17:28
19361 20 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.11.2019 16:54
Экономика 29.11.2019 16:54
932 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.11.2019 15:44
Экономика 29.11.2019 15:44
1185 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.11.2019 11:57
Экономика 29.11.2019 11:57
625 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.11.2019 17:31
Экономика 28.11.2019 17:31
1519 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.11.2019 15:47
Экономика 28.11.2019 15:47
686 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.11.2019 16:40
Экономика 27.11.2019 16:40
5141 16 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.11.2019 15:55
Экономика 27.11.2019 15:55
2466 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:53
Селяне Волгоградской области тратят больше горожан на медицину и транспортСмотреть фотографии
16:50
«Собачье» дело экс-директора Горпитомника Волгограда направлено в судСмотреть фотографии
16:24
Депутаты Волгоградской облдумы согласны на митинги под своими окнамиСмотреть фотографии
15:07
Структурные продукты «Открытие Брокер» досрочно погашены с доходностью до 16% годовыхСмотреть фотографии
14:27
В Волгограде впервые довели до суда дело против строительных мошенниковСмотреть фотографии
14:20
В Волгограде следователи ФСБ вскрыли аферу с участием мертвеца и жителя Астраханской областиСмотреть фотографии
14:11
В центре Волгограда на любимый депутатами ресторан могут повесить крупный штрафСмотреть фотографии
14:09
Площадь теплиц компании «БОТАНИКА» достигла 63 гектаровСмотреть фотографии
13:42
В Волгоградской области тандем налоговой и прокуратуры «вывел из тени» 269 работниковСмотреть фотографии
13:19
Рождение чуда: в волгоградском соборе Александра Невского оживают стеныСмотреть фотографии
12:50
В Сочи поднимут дело о выборах депутатов Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
12:07
Заглянули в будущее: Гремячинский ГОК посетила делегация старшеклассниковСмотреть фотографии
11:15
Подрядчику ремонта стадиона "Урожай" под Волгоградом помешал прошлогодний снегСмотреть фотографии
11:14
В лаборатории «Гемотест» началась новогодняя распродажаСмотреть фотографии
10:46
Легенда русского рока Гарик Сукачев едет с концертом в ВолгоградСмотреть фотографии
10:19
"Цирюльники" с бензопилами взялись за главное дерево ВолгоградаСмотреть фотографии
10:16
В Волгограде дорогу около детского сада сковали фекальные глыбыСмотреть фотографии
09:06
ООО «Капитал МС» приглашает волгоградцев для замены полисов старого образца в офисы филиалаСмотреть фотографии
08:31
В Волгоградской области почти четверть работающих получает меньше 15 тысяч рублейСмотреть фотографии
07:37
Под Волгоградом водитель-дальнобойщик из Смоленска сгорел в кабине большегрузаСмотреть фотографии
17:40
Мусорному регоператору в Волгоградской области выставили штраф за срыв проверкиСмотреть фотографии
16:17
Соболезнования в связи с трагедией в Забайкалье выразил губернатор Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:43
Лидеров волгоградских коммунистов обвинили в «любви» к партии властиСмотреть фотографии
13:15
ЧМ не отпускает: авторов путеводителя по Волгограду для иностранцев отметили премиямиСмотреть фотографии
12:23
В первый день зимы в Волгограде развеялся туманСмотреть фотографии
11:51
В Волгограде обманутые дольщики ЖК «Династия» и «Адмиралтейский» вышли на очередной митингСмотреть фотографии
11:22
Мэрия Волгограда оптом закупает квартиры для переселенцевСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде легковушка влетела в грузовик с автобусом на буксиреСмотреть фотографииCмотреть видео
10:16
В Волгоградской области банда с битами и пистолетом похищала овечекСмотреть фотографииCмотреть видео
08:59
Под Волгоградом предприниматель обманом получил от газовиков компенсацию за чужие землиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 