Заложники системы: маленькая пациентка уволенного трансплантолога Каабака умерла в Волгограде





Накануне в Волгограде умерла маленькая девочка Настя Орлова. Как передает ИА "Высота 102", эту трагическую новость сообщили федеральные СМИ со ссылкой на родителей ребенка. Настя была пациенткой известного трансплантолога Михаила Каабака, который вместе с коллегой Надеждой Бабенко успешно оперировал в Национальном центре здоровья детей в Москве. Но хирургов уволили. Михаил Каабак является одним из немногих в России врачей, проводящих трансплантацию почек детям с малым весом — до 10 кг. Настя Орлова весила 7 кг. Ее должны были прооперировать до конца этого года. Она находилась в НЦЗД с февраля 2019-го. После увольнения специалистов родители увезли девочку в Волгоград, где она умерла, так и не дождавшись помощи.

По информации газеты "Коммерсант" , операцию Насте планировали сделать с октября по декабрь. Она находилась в списках детей, которым операция необходима срочно, эти списки были переданы директору департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава. После выписки родители с девочкой находились некоторое время в Москве, ожидая информации об операции, однако позже уехали в Волгоград, где продолжали ждать вызова на операцию.

Об увольнении Каабака и Бабенко стало широко известно в середине ноября: артисты, общественники, телеведущие и многие другие публиковали тревожные посты в соцсетях и просили всех присоединиться к сбору подписей в поддержку трансплантологов. Родители детей, кому требуется помощь, разместили петицию на сайте Сhange.org. Они обратились в Минздрав с просьбой дать возможность Михаилу Каабаку и его коллеге Надежде Бабенко продолжить работу в Национальном центре здоровья детей.

В сентябре глава Национального центра здоровья Андрей Фисенко сообщил господину Каабаку и его коллеге Надежде Бабенко, что их не будут оформлять на полную ставку в учреждении из-за претензий к применяемому ими препарату - алемтузумабу. Он используется для профилактики отторжения трансплантата. К моменту прекращения работы в НЦЗД врачи провели 23 трансплантации.

Во вторник пресс-служба Минздрава сообщила, что министр здравоохранения Вероника Скворцова встретилась с Михаилом Каабаком, по результатам встречи было объявлено, что он и его коллега Надежда Бабенко вернутся к работе в НЦЗД, такое поручение было дано руководству центра. До 2 декабря в НЦЗД действует карантин.



