Федеральные новости

Заложники системы: маленькая пациентка уволенного трансплантолога Каабака умерла в Волгограде

Федеральные новости 28.11.2019 09:27
8206 14
28.11.2019 09:27


Накануне в Волгограде умерла маленькая девочка Настя Орлова. Как передает ИА "Высота 102", эту трагическую новость сообщили федеральные СМИ со ссылкой на родителей ребенка. Настя была пациенткой известного трансплантолога Михаила Каабака, который вместе с коллегой Надеждой Бабенко успешно оперировал в Национальном центре здоровья детей в Москве. Но хирургов уволили. Михаил Каабак является одним из немногих в России врачей, проводящих трансплантацию почек детям с малым весом — до 10 кг. Настя Орлова весила 7 кг. Ее должны были прооперировать до конца этого года. Она находилась в НЦЗД с февраля 2019-го. После увольнения специалистов родители увезли девочку в Волгоград, где она умерла, так и не дождавшись помощи.
По информации газеты "Коммерсант", операцию Насте планировали сделать с октября по декабрь. Она находилась в списках детей, которым операция необходима срочно, эти списки были переданы директору департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава. После выписки родители с девочкой находились некоторое время в Москве, ожидая информации об операции, однако позже уехали в Волгоград, где продолжали ждать вызова на операцию.
Об увольнении Каабака и Бабенко стало широко известно в середине ноября: артисты, общественники, телеведущие и многие другие публиковали тревожные посты в соцсетях и просили всех присоединиться к сбору подписей в поддержку трансплантологов. Родители детей, кому требуется помощь, разместили петицию на сайте Сhange.org. Они обратились в Минздрав с просьбой дать возможность Михаилу Каабаку и его коллеге Надежде Бабенко продолжить работу в Национальном центре здоровья детей. 
В сентябре  глава Национального центра здоровья Андрей Фисенко сообщил господину Каабаку и его коллеге Надежде Бабенко, что их не будут оформлять на полную ставку в учреждении из-за претензий к применяемому ими препарату - алемтузумабу. Он используется для профилактики отторжения трансплантата. К моменту прекращения работы в НЦЗД врачи провели 23 трансплантации. 
Во вторник пресс-служба Минздрава сообщила, что министр здравоохранения Вероника Скворцова встретилась с Михаилом Каабаком, по результатам встречи было объявлено, что он и его коллега Надежда Бабенко вернутся к работе в НЦЗД, такое поручение было дано руководству центра. До 2 декабря в НЦЗД действует карантин.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Новый сайт МеталлТехСнаб

Все операции с коммерческой недвижимостью

Федеральные новости
27.11.2019 16:14
Федеральные новости 27.11.2019 16:14
11331 7 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
23.11.2019 22:31
Федеральные новости 23.11.2019 22:31
16855 7 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
19.11.2019 12:07
Федеральные новости 19.11.2019 12:07
6423 13 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
18.11.2019 11:34
Федеральные новости 18.11.2019 11:34
10200 16 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
13.11.2019 17:27
Федеральные новости 13.11.2019 17:27
27757 15 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
13.11.2019 13:18
Федеральные новости 13.11.2019 13:18
14440 18 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
05.11.2019 09:25
Федеральные новости 05.11.2019 09:25
17178 4 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
31.10.2019 09:16
Федеральные новости 31.10.2019 09:16
11049 13 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
29.10.2019 09:44
Федеральные новости 29.10.2019 09:44
10831 10 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
28.10.2019 14:25
Федеральные новости 28.10.2019 14:25
14265 10 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
25.10.2019 19:48
Федеральные новости 25.10.2019 19:48
10118 17 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
25.10.2019 09:34
Федеральные новости 25.10.2019 09:34
2708 8 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
21.10.2019 13:00
Федеральные новости 21.10.2019 13:00
1781 1 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
17.10.2019 18:23
Федеральные новости 17.10.2019 18:23
25669 20 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
15.10.2019 13:12
Федеральные новости 15.10.2019 13:12
17173 9 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:44
В Волгоградской области после нападения на полицейского возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде студент воровал бензин с чужих авто для заправки отцовского подаркаСмотреть фотографии
11:19
В Волгограде жильцы аварийных домов продают мэрии свое ветхое жильеСмотреть фотографии
11:04
Парк в приоритете: губернатор Волгоградской области провел утро «на районе»Смотреть фотографии
10:33
Пропавшего без вести омского подростка нашли на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:56
В Волжском два пассажира маршрутки пострадали в ДТПСмотреть фотографии
09:35
В Волгограде ПФР незаконно отказал участнику войны в пособии к 9 маяСмотреть фотографии
09:27
Заложники системы: маленькая пациентка уволенного трансплантолога Каабака умерла в Волгограде Смотреть фотографии
09:04
Реконструкторов волгоградского ГДЮЦа наградили госпремиейСмотреть фотографии
09:01
Волгоградец Рохус Шох назначен советником президента РФС Александра ДюковаСмотреть фотографии
08:00
«Агентство Больших Возможностей» - о церемонии награждения победителей юбилейного конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:32
Жителей общаги в Красноармейском районе Волгограда истязают ледяным душемСмотреть фотографииCмотреть видео
19:29
Подозреваемый в краже ранил ножом участкового в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:37
Мэр Волжского в Китае мечтает о канатной дороге до ВолгоградаСмотреть фотографии
18:13
Фундамент под угрозой: в Волгограде суд признал опасным подвал сталинки после перестройкиСмотреть фотографии
16:40
Администрация Волгограда берет взаймыСмотреть фотографии
16:14
Сбежавшие из Волгоградской области на Кипр россияне не проявились в истории с "золотыми паспортами"Смотреть фотографии
15:55
Вкладчикам финансовой пирамиды из Волгоградской области пообещали компенсацииСмотреть фотографии
14:38
В Волгоградской области школьнице отказали в пенсии по случаю потери отцаСмотреть фотографии
14:27
Вскрылось «темное» прошлое поставщика новогодних подарков для детей Волгоградской области Смотреть фотографии
14:17
В Волгоградской области зафиксирована новая вспышка бруцеллезаСмотреть фотографии
13:29
Волгоградскому губернатору в ЖК «Парк Европейский» встретилась девочка в розовомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
В Волгоградской области «покровителя» иностранцев осудят за взяткуСмотреть фотографии
12:54
В центре Волгограда проведут спецоперацию по спасению Сталинградского тополяСмотреть фотографии
12:05
Под Волгоградом вынесли приговор по делу о гибели трех человек от взрыва на баржеСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде мошенницу в берете разыскивают за обман пенсионераСмотреть фотографии
10:08
«То горим, то замерзаем»: в Волгограде остались без отопления десятки домовСмотреть фотографии
09:22
В Волгограде загорелся бар "Бочка"Смотреть фотографии
09:11
В Волгоградской области падают доходы жителей, но растет зарплатаСмотреть фотографии
21:16
«Не депутат, а денди»: вице-спикер Волгоградской облдумы согревается шарфом от «Louis Vuitton» Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 