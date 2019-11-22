В Волгограде сотрудник Госжилнадзора поплатился за нарушение





За нарушение порядка рассмотрения обращения сотрудник инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области привлечен к ответственности по инициативе прокуратуры. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, проверкой установлено, что в августе текущего года в орган контроля поступило обращение жителя Волгограда по вопросам исполнения жилищного законодательства. Однако, исполнявшим обязанности заместителя руководителя Инспекции заявителю направлен ответ, в котором вопреки федеральному законодательству отсутствовала информация о результатах рассмотрения всех доводов обращения.

В этой связи прокуратурой региона в отношении должностного лица возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.







