В Волгограде сотрудник Госжилнадзора поплатился за нарушение

Расследования 22.11.2019 12:14
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22.11.2019 12:14
За нарушение порядка рассмотрения обращения сотрудник инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области привлечен к ответственности по инициативе прокуратуры. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, проверкой установлено, что в августе текущего года в орган контроля поступило обращение жителя Волгограда по вопросам исполнения жилищного законодательства. Однако, исполнявшим обязанности заместителя руководителя Инспекции заявителю направлен ответ, в котором вопреки федеральному законодательству отсутствовала информация о результатах рассмотрения всех доводов обращения.
В этой связи прокуратурой региона в отношении должностного лица возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.
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