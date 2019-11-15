Аудиторы КСП Волгоградской области выйдут на дороги

Общество 15.11.2019 06:38
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15.11.2019 06:38
Пятнадцать проверок проведет КСП Волгоградской области в будущем году по заказу депутатов регпарламента. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект постановления, соответствующее поручение готовы адресовать депутаты аудиторам. В частности, в проект включены проверочные мероприятия по расходованию средств, направленных на реализацию региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы», «Старшее поколение», региональных программ «Развитие туризма», «Охрана окружающей среды», «Формирование городской среды» и т.д. Аудиторы проведут анализ использования бюджетных средств для обеспечения доступным жильем и коммунальными услугами жителей области, результативности мер, направленных на сокращение объемов незавершенного строительства, а также законности и эффективности средств, направленных на содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Причем по последнему пункту проверять расходование бюджетных денег будут и с учетом таких показателей как экономность и результативность. В случае принятия поручения, проверки будут проходить в течение всего следующего года.
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