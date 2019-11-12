Экономика

ВОЛМА: акцент на повышение производительности труда

Экономика 12.11.2019 09:08 Новости компаний
412 0
12.11.2019 09:08 Новости компаний


По мнению экспертов, задачи по повышению производительности труда сегодня считаются ключевыми в сфере развития отечественной экономики. Для стимулирования работы в этом направлении запущен ряд государственных программ, в том числе национальный проект "Повышение производительности труда и поддержка занятости", внедряется система поддержки организаций, реализующих Корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК). Как сообщает ИА «Высота 102», активное участие в обоих проектах принимает ВОЛМА - один из крупнейших российских производителей строительно-отделочных материалов.
В ноябре 2019-го года в утвержденный Минпромторгом единый перечень производителей, реализующих КППК, вошли шесть заводов ВОЛМА, что дает возможность получения различных видов господдержки. В том числе доступ к механизмам льготного кредитования и консультационной поддержки со стороны Российского экспортного центра.

«Национальный проект предполагает, что предприятия, которые берут на себя обязательства по росту выручки и повышению производительности труда, имеют право претендовать на получение поддержки, - пояснил генеральный директор Управляющей компании "ВОЛМА" Владимир Овчинцев. - Безусловно, подобные задачи стоят перед компанией по умолчанию, но внимание со стороны государства к тем организациям, которые успешно их решают, дает дополнительный стимул. Мы отдаем себе отчет, что повышение производительности труда является одним из базисов успешного развития компании, поэтому с энтузиазмом присоединились к данному проекту, тем более в активе у нас уже есть ряд успешных решений в этой сфере».
В феврале 2017 года ВОЛМА начала системно реализовывать проект "Бережливое производство". С момента старта сотрудниками компании было подано 1095 рационализаторских предложений, из которых 548 уже реализованы. В 2019-м году в структуре УК "ВОЛМА" создан Центр управления проектами, под контролем которого на сегодняшний день одновременно реализуются порядка 30 проектов по всем направлениям деятельности компании - логистике, маркетингу, производству, IT, привлечению и развитию персонала. Для работы в Центре привлечены молодые перспективные специалисты, обладающие инновационным мышлением.

Серьезное внимание ВОЛМА уделяет вопросам цифровизации систем управления, что обеспечивает повышение скорости реагирования на изменения внешней среды и повышает качество данных, на основе которых принимаются управленческие решения. Digital-технологии не обходят стороной и производственные процессы, планомерно происходит их автоматизация, внедряются передовые средства контроля.
«Эффективность проводимой работы красноречивей всего показывают цифры, - в 2019-м году компании ВОЛМА удалось повысить производительность труда на 15% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, - подчеркнул Владимир Овчинцев. - Мы работаем системно, все наши проекты - не разовые мероприятия, а составные части плана долгосрочного развития, позволяющего быть на шаг впереди конкурентов. В 2020-м году уверен, что достигнем показателей прироста не ниже, чем в текущем».
В ближайших планах у "ВОЛМА" - полная автоматизация производственных линий по дозированию сырьевых компонентов, оптимизация работы складского комплекса засчет повышения качества маршрутизации погрузочной техники, усовершенствование контроля качества геометрии гипсокартонных листов с помощью электронной технологии "умного зрения", развитие и масштабирование системы CRM и прогнозирования сбыта.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Экономика
12.11.2019 09:55
Экономика 12.11.2019 09:55
323 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
11.11.2019 12:27
Экономика 11.11.2019 12:27
878 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
11.11.2019 11:00
Экономика 11.11.2019 11:00
664 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
08.11.2019 16:43
Экономика 08.11.2019 16:43
3384 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
08.11.2019 15:44
Экономика 08.11.2019 15:44
789 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
08.11.2019 15:43
Экономика 08.11.2019 15:43
2917 20 Обсудить

0
Далее
Экономика
08.11.2019 15:32
Экономика 08.11.2019 15:32
248 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
08.11.2019 10:06
Экономика 08.11.2019 10:06
883 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
08.11.2019 09:44
Экономика 08.11.2019 09:44
635 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.11.2019 12:35
Экономика 07.11.2019 12:35
1519 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.11.2019 21:52
Экономика 06.11.2019 21:52
3463 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.11.2019 17:40
Экономика 06.11.2019 17:40
1336 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.11.2019 14:21
Экономика 06.11.2019 14:21
9876 15 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.11.2019 11:46
Экономика 06.11.2019 11:46
412 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.11.2019 08:40
Экономика 06.11.2019 08:40
1897 14 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:40
В дело о сносе "Соснового бора" в Волгограде хотят втянуть ФСБСмотреть фотографии
12:29
Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 52,5 млн рублейСмотреть фотографии
12:00
Заместитель губернатора Волгоградской области пришла в себя после аварииСмотреть фотографии
10:38
В Волгограде «Родниковую долину» и Самарский разъезд связал автобусный маршрутСмотреть фотографии
10:04
В Волгограде назначены новые руководители областных учреждений культурыСмотреть фотографии
09:55
Банк «Открытие» более чем в полтора раза увеличил партнерскую банкоматную сетьСмотреть фотографии
09:55
В Волгоградской области бывшему чиновнику зарубили карьеру в коммерческой фирмеСмотреть фотографии
09:08
ВОЛМА: акцент на повышение производительности трудаСмотреть фотографии
08:26
В Волгоградской области понизили прожиточный минимум для всех групп населенияСмотреть фотографии
07:41
В Волгограде ночью сгорели два автомобиляСмотреть фотографии
06:57
В Волгограде у моста через Волгу найден мертвый юношаСмотреть фотографии
20:18
Жители хутора в Волгоградской области боятся сгореть в своих домахСмотреть фотографии
17:27
После ремонта мост на Волжской ГЭС трижды проверяли на прочностьСмотреть фотографииCмотреть видео
16:30
Пойманного в Швеции экс-депутата Волгоградской гордумы на родине с нетерпением ждут приставыСмотреть фотографии
16:27
«Весной нам скажут, что воды нет»: волгоградский эколог – о щедрых зимних сбросах на Волжской ГЭССмотреть фотографии
15:47
МегаФон открывает интернет-магазин на TmallСмотреть фотографии
15:36
В Волгограде строители новой дороги попали в сетиСмотреть фотографии
15:21
В Волгограде 90-летний ликвидатор нацподполья воюет за выплату ко Дню ПобедыСмотреть фотографии
14:53
В Волгоградской области мужчина выпал из окна хирургического отделения ЦРБСмотреть фотографии
12:57
Контроль техники безопасности: «Ростелеком» запускает «умные каски»Смотреть фотографии
12:51
В Волгограде скандал с вырубкой леса на острове Сарпинский дошел до суда Смотреть фотографии
12:28
Легенда русского рока Гарик Сукачев едет с концертом в ВолгоградСмотреть фотографии
12:15
Чиновники расскажут о карьерных перспективах предпенсионеров Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:06
На Центральной набережной Волгограда устанавливают светящиеся качелиСмотреть фотографии
11:47
Малышу из Камышина Волгоградской области нужна помощь добрых людейСмотреть фотографии
11:36
По делу о гибели двоих человек в ДТП с участием экс-мэра Волжского назначены экспертизыСмотреть фотографии
11:00
Диспетчерскую службу АО «КАУСТИК» оборудовали новой системой связиСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде УК поплатилась за отсутствие ремонта в подъездеСмотреть фотографии
08:10
Под Волгоградом дачница пыталась снести мини-птицеферму соседейСмотреть фотографии
20:34
Волгоградские росгвардейцы будут учиться на «человека-паука»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 