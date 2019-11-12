ВОЛМА: акцент на повышение производительности труда





По мнению экспертов, задачи по повышению производительности труда сегодня считаются ключевыми в сфере развития отечественной экономики. Для стимулирования работы в этом направлении запущен ряд государственных программ, в том числе национальный проект "Повышение производительности труда и поддержка занятости", внедряется система поддержки организаций, реализующих Корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК). Как сообщает ИА «Высота 102», активное участие в обоих проектах принимает ВОЛМА - один из крупнейших российских производителей строительно-отделочных материалов.

В ноябре 2019-го года в утвержденный Минпромторгом единый перечень производителей, реализующих КППК, вошли шесть заводов ВОЛМА, что дает возможность получения различных видов господдержки. В том числе доступ к механизмам льготного кредитования и консультационной поддержки со стороны Российского экспортного центра.





«Национальный проект предполагает, что предприятия, которые берут на себя обязательства по росту выручки и повышению производительности труда, имеют право претендовать на получение поддержки, - пояснил генеральный директор Управляющей компании "ВОЛМА" Владимир Овчинцев. - Безусловно, подобные задачи стоят перед компанией по умолчанию, но внимание со стороны государства к тем организациям, которые успешно их решают, дает дополнительный стимул. Мы отдаем себе отчет, что повышение производительности труда является одним из базисов успешного развития компании, поэтому с энтузиазмом присоединились к данному проекту, тем более в активе у нас уже есть ряд успешных решений в этой сфере».

В феврале 2017 года ВОЛМА начала системно реализовывать проект "Бережливое производство". С момента старта сотрудниками компании было подано 1095 рационализаторских предложений, из которых 548 уже реализованы. В 2019-м году в структуре УК "ВОЛМА" создан Центр управления проектами, под контролем которого на сегодняшний день одновременно реализуются порядка 30 проектов по всем направлениям деятельности компании - логистике, маркетингу, производству, IT, привлечению и развитию персонала. Для работы в Центре привлечены молодые перспективные специалисты, обладающие инновационным мышлением.





Серьезное внимание ВОЛМА уделяет вопросам цифровизации систем управления, что обеспечивает повышение скорости реагирования на изменения внешней среды и повышает качество данных, на основе которых принимаются управленческие решения. Digital-технологии не обходят стороной и производственные процессы, планомерно происходит их автоматизация, внедряются передовые средства контроля.

«Эффективность проводимой работы красноречивей всего показывают цифры, - в 2019-м году компании ВОЛМА удалось повысить производительность труда на 15% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, - подчеркнул Владимир Овчинцев. - Мы работаем системно, все наши проекты - не разовые мероприятия, а составные части плана долгосрочного развития, позволяющего быть на шаг впереди конкурентов. В 2020-м году уверен, что достигнем показателей прироста не ниже, чем в текущем».

В ближайших планах у "ВОЛМА" - полная автоматизация производственных линий по дозированию сырьевых компонентов, оптимизация работы складского комплекса засчет повышения качества маршрутизации погрузочной техники, усовершенствование контроля качества геометрии гипсокартонных листов с помощью электронной технологии "умного зрения", развитие и масштабирование системы CRM и прогнозирования сбыта.



