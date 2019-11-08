



Завершены работы на первом этаже нового общественного пространства Центрального рынка Волгограда. Часть помещения одного из корпусов оформлена как участок улицы и названа «Аллеей». Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, для полного эффекта пол покрыт тротуарной плиткой, стены облицованы плиткой, имитирующей красный кирпич, а на прогулочной части «Аллеи» установлены лавки и туи в вазонах. Авторами проекта общественного пространства стали молодые волгоградки, выпускницы института архитектуры и строительства регионального опорного университета сестры Кристина и Валерия Ефимковы.

Работы над созданием общественной территории начались в сентябре. За это время рабочие уложили более 800 квадратных метров тротуарной плитки двух типов: «Кирпичик» и «Старый город», и наклеили на стены порядка 300 квадратных метров декоративной плитки типа «Кирпич британский» (из представленных на рынке образцов подобной плитки он больше всего похож на кирпич, использовавшийся при строительстве в Царицыне). На первом этаже будут размещаться точки общепита и отделы по продаже сувенирной продукции. Полностью смонтированы все инженерные системы – освещение, вентиляция и канализация. Сейчас основные работы ведутся на втором этаже. Рабочие укладывают на пол плитки из керамогранита, также предстоит установить мебель. Там создается новое многофункциональное пространство для проведения тренингов, лекций, семинаров. Уже установлены экран и проектор.

Подобное совмещение торговых площадей и общественных пространств в последние годы стало общемировой тенденцией. В России подобные проекты представлены общественным пространством «ДЕПО» в Москве, где посетители могут совершить гастрономическое «кругосветное путешествие», а также знаменитым Даниловским рынком, там есть не только торговые ряды, но и фудкорты, зоны отдыха и развлечений.

По задумке администрации муниципального предприятия, «Аллея» Центрального рынка станет всесезонной альтернативой полюбившейся горожанам «Базарной площади». В теплое время года на площадке, расположенной перед входом на рынок со стороны проспекта имени Ленина, проводилось множество общественных и культурных мероприятий.



