Общество 08.11.2019 12:00
1014 3
08.11.2019 12:00
Завершены работы на первом этаже нового общественного пространства Центрального рынка Волгограда. Часть помещения одного из корпусов оформлена как участок улицы и названа «Аллеей». Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, для полного эффекта пол покрыт тротуарной плиткой, стены облицованы плиткой, имитирующей красный кирпич, а на прогулочной части «Аллеи» установлены лавки и туи в вазонах. Авторами проекта общественного пространства стали молодые волгоградки, выпускницы института архитектуры и строительства регионального опорного университета сестры Кристина и Валерия Ефимковы.
Работы над созданием общественной территории начались в сентябре. За это время рабочие уложили более 800 квадратных метров тротуарной плитки двух типов: «Кирпичик» и «Старый город», и наклеили на стены порядка 300 квадратных метров декоративной плитки типа «Кирпич британский» (из представленных на рынке образцов подобной плитки он больше всего похож на кирпич, использовавшийся при строительстве в Царицыне). На первом этаже будут размещаться точки общепита и отделы по продаже сувенирной продукции. Полностью смонтированы все инженерные системы – освещение, вентиляция и канализация. Сейчас основные работы ведутся на втором этаже. Рабочие укладывают на пол плитки из керамогранита, также предстоит установить мебель. Там создается новое многофункциональное пространство для проведения тренингов, лекций, семинаров. Уже установлены экран и проектор.
Подобное совмещение торговых площадей и общественных пространств в последние годы стало общемировой тенденцией. В России подобные проекты представлены общественным пространством «ДЕПО» в Москве, где посетители могут совершить гастрономическое «кругосветное путешествие», а также знаменитым Даниловским рынком, там есть не только торговые ряды, но и фудкорты, зоны отдыха и развлечений.
По задумке администрации муниципального предприятия, «Аллея» Центрального рынка станет всесезонной альтернативой полюбившейся горожанам «Базарной площади». В теплое время года на площадке, расположенной перед входом на рынок со стороны проспекта имени Ленина, проводилось множество общественных и культурных мероприятий.
Реклама
Популярное по теме
20.10.2019 21:02
48228 127
23.10.2019 07:06
22311 19
Для очистки сточных вод Волгограда на острове Голодный затеяли большую стройку08.11.2019 14:30
Телевизоры жителей Волгоградской области могут забарахлить в ночь с 11 на 12 ноября08.11.2019 13:37
Волгоградское УФАС: регоператор сферы ТКО встает на путь исправления08.11.2019 11:41
«От товарищей товарищам»: в станице Волгоградской области открыли памятник Ленину08.11.2019 10:42
"Большой бизнес идет к вам": В Волгограде сотовую вышку подключали под полицейским прикрытием07.11.2019 20:21
"Нет у революции конца": волгоградские коммунисты по традиции устремились к Ленину07.11.2019 18:01
Квартир нет: комитет строительства Волгоградской области погряз в штрафах за неисполнение решений суда07.11.2019 17:26
В Волгограде завершилась реализация трех проектов-победителей грантового конкурса РУСАЛа «Зеленая волна»07.11.2019 16:05
Волгоградцев «нагрели» на 120 миллионов рублей в платежках ЖКХ07.11.2019 15:02
В Волгограде жильцы многоэтажки выжили антикафе с чердака07.11.2019 12:17
Аллею Героев в Волгограде ждут перемены07.11.2019 11:47
Волгоградские коммунисты пройдут красным маршем в честь революции07.11.2019 08:56
«Котельниково – Земля Героев» заявила о себе на международном форуме06.11.2019 16:07
Покрашенные к ЧМ-2018 пятиэтажки в Волгограде облезли в третий раз06.11.2019 16:02
К 90-летию Александры Пахмутовой в Волгограде высадили саженцы-гиганты06.11.2019 15:00
Реклама