Сбербанк представил услугу переводов по бизнес-картам

Экономика 06.11.2019 17:40
380 0
06.11.2019 17:40
Сбербанк запустил переводы по бизнес-картам, благодаря чему у предпринимателей теперь есть возможность мгновенно переводить и получать денежные средства на бизнес-карты и карты физических лиц.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, услуга доступна клиентам-держателям дебетовых карт Сбербанка Поволжского и Центрально-Черноземного территориальных банков Сбербанка, а до конца года будет завершено ее тиражирование по всей России.
Для перевода необходимо выбрать в личном кабинете карту, с которой нужно перевести деньги, и ввести номер карты получателя. Комиссия за перевод с бизнес-карт составляет 1,5% (минимум — 50 рублей), с карты физического лица на бизнес-карту — также 1% (минимум — 50 рублей).
Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:
«Клиенты Сбербанка — физические лица уже давно оценили скорость, удобство и простоту мгновенных переводов с карты на карту. Предприниматели давно ждали этот сервис, и сегодня он стал доступен и корпоративным клиентам. Чтобы оплатить услугу поставщика или пополнить расчетный счет больше не нужно оформлять платежное поручение, нет необходимости идти в офис или банкомат за наличными. Все эти операции теперь можно совершить за секунды, достаточно знать только номер карты Сбербанка».
Реклама
Популярное по теме
22.10.2019 13:39
15656 16
05.11.2019 06:56
14108 3
06.11.2019 14:21
7837 15
В Волгограде на митинг из-за невыполненных обещаний обладминистрации выходят 150 обманутых дольщиков06.11.2019 14:21
Более 300 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредитам благодаря использованию «Мультикарты»06.11.2019 11:46
В Волгограде хотят заработать на приватизации подвалов около полумиллиарда рублей06.11.2019 08:40
Нефтяной район Волгоградской области после юбилея залезает в кредиты05.11.2019 17:54
ВТБ Лизинг передал клиентам более 20 тысяч автомобилей05.11.2019 13:37
Банк «Возрождение» снизил ставки и улучшил условия по ипотечным кредитам05.11.2019 11:05
Дело о многомиллионном долге мусорного полигона под Волгоградом вернулось на круги своя05.11.2019 06:56
Зигзагами от налогов: бизнесмены Волгоградской области прячут деньги03.11.2019 16:26
В Волгограде пресекли незаконную выдачу кредитов онлайн02.11.2019 18:02
ВТБ и ДОМ.РФ закрыли крупнейшую сделку секьюритизации ипотечных кредитов банка на 95,7 млрд руб01.11.2019 15:43
Дни международного бизнеса в Волгограде проходят при поддержке Сбербанка01.11.2019 14:48
Яблоки от «Садов Придонья» хотят покупать и в Африке01.11.2019 14:10
В ноябрьские праздники изменится режим работы офисов Сбербанка01.11.2019 12:39
«Теневые» зарплаты и проверки бизнеса: волгоградские налоговики подвели итоги работы01.11.2019 11:43
В руднике Гремячинского ГОКа построили более 15 км выработок01.11.2019 10:48
Реклама