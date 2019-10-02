



За нарушение прав предпринимателей к административной ответственности привлечен руководитель департамента городского хозяйства администрации Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксану Черединину, должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Как рассказали информагентству в надзорном органе, вопреки требованиям законодательства, департаментом в течение года вообще не осуществлялись закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. С учетом совокупного годового объема закупок, размещенных в 2018 году департаментом, объем таких закупок должен был составить не

менее 14,2 миллиона рублей. В связи с этим прокуратурой в отношении руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда было возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.30 ч. 11 КоАП РФ (осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций в размере менее размера, предусмотренного законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок). Должностное лицо привлечено к административной ответственности постановлением Управления Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области.

В настоящее время департамент городского хозяйства администрации Волгограда возглавляет Виталий Земцов.