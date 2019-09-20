Издательство «Учитель» отмечает юбилей

Экономика 20.09.2019 12:17 Реклама
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20.09.2019 12:17 Реклама
Волгоградское издательство «Учитель» отмечает 30-летний юбилей 21 сентября. Издательство выпускает продукцию широкого профиля, но специализируется на выпуске учебно-методической литературы и наглядных пособий по всем предметам и для всех типов общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного и дополнительного образования детей, значительно расширив ассортимент.
«В основе нашего подхода при создании любой продукции, будь то наглядные или методические пособия, программы дополнительного образования, всегда лежит понимание своей ответственности за их содержание, а также контроль за качеством и актуальностью создаваемых материалов. Только так можно завоевать уважение и авторитет в педагогическом сообществе», — заявил ИА «Высота 102» генеральный директор издательства «Учитель» Леонид Ефимович Гринин.
В «Учителе» активно развивается научная деятельность. Основным направлением научного отдела является допечатная подготовка и издание научно-теоретической литературы (монографии, журналы, альманахи) как на русском, так и на английском языке. Журналы имеют гриф Российской академии наук и включены в ведущие международные научные рейтинги. Работу научного отдела курирует генеральный директор издательства, доктор философских наук, академик РАЕН Леонид Ефимович Гринин, который является автором многочисленных научных статей и монографий.
Кроме того, на базе издательства «Учитель» действуют лицензированные курсы переподготовки и повышения квалификации педагогов. Книгоиздательство сотрудничает с высококвалифицированными педагогами страны.
Издательство практикует разные формы сотрудничества, включая совместные образовательные проекты, обмен опытом и материалами, проведение семинаров, мастер-классов, вебинаров, международных и всероссийских конференций.
«Мы идем в ногу со временем, следим за модернизацией системы отечественного образования и несем ответственность за высокое качество выпускаемой учебно-методической литературы, — отметил Леонид Гринин. — Подтверждением высокого уровня нашей продукции служат сертификаты качества « УчСерт» Российской академии образования».
Издательство «Учитель» — участник и организатор «Делового Приема учителей России», Всероссийских педагогических конференций «Наша будущая школа», обладатель престижных наград, дипломов, грамот, благодарственных писем, неоднократный лауреат ежегодной международной премии «Лучшая компания года», Всероссийской премии «Лучшее предприятие года», Всероссийской премии «Лучшее предприятие года».
Приобрести продукцию издательства можно в сети магазинов г. Волгограда и других городов России, а также в интернет-магазине «УчМаг».
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