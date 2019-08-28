



Губернатор Волгоградской области является обладателем еще одной высокой награды, полученной из рук президента России. ИА «Высота 102» пришлось провести целое расследование, чтобы докопаться до истины. На почту информагентства поступило сообщение о награждении главы региона президентом России Владимиром Путиным. Однако, «перелопатив» сайт Кремля, мы не нашли сообщения ни об Указе, ни о церемонии вручения награды. В пресс-службе губернатора ситуацию также не смогли прояснить. Поэтому к этой информации мы отнеслись скептически. Тем более, что не один раз корреспондентам «подкидывали» сведения, которые при проверке оказывались обыкновенными «утками». Это касалось даже, казалось бы, безобидных сообщений о каких-то бытовых авариях. Здесь же речь шла о более серьезных вещах – о награде первого лица региона. Тем более, что о фейковых награждениях известно немало. Все помнят, как у бывшего мэра Волгограда Романа Гребенникова оказалось фальшивое благодарственное письмо якобы от президента Владимира Путина. На слуху еще и история депутата Волгоградской гордумы Алексея Волоцкова, которого не оказалось в официальных списках получателей письменной благодарности от Владимира Путина за проведение выборов президента в марте прошлого года, но каким-то загадочным образом получившего эту грамоту. Поэтому, чтобы не попасться на удочку возможной Фейковой новости, пришлось обратиться к серьезным источникам, в том числе в администрации президента России. Там-то эту информацию нам и подтвердили. При этом пояснили, учитывая, что церемония награждения не была публичной, поскольку награды получали и силовики, а Указ в прессе не публиковался, процесс происходил за закрытыми дверями.









Оказалось, еще в апреле 2019 года Владимир Путин наградил Андрей Бочарова Орденом Дружбы. В Указе президента от 21 февраля 2019 года №76 говорится, что губернатор Волгоградской области отмечен «за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и большой вклад и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года». Информагентству удалось получить любительский снимок, сделанный на этой церемонии.

К слову, Орден Дружбы, полученный Андреем Бочаровым, это уже вторая высокая отметка, поставленная президентом России главе региона. Напомним, губернатор Волгоградской области является Героем России.



