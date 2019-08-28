Политика

У губернатора Волгоградской области оказалось на одну высокую награду больше

Политика 28.08.2019 08:08
10268 9
28.08.2019 08:08


Губернатор Волгоградской области является обладателем еще одной высокой награды, полученной из рук президента России. ИА «Высота 102» пришлось провести целое расследование, чтобы докопаться до истины. На почту информагентства поступило сообщение о награждении главы региона президентом России Владимиром Путиным. Однако, «перелопатив» сайт Кремля, мы не нашли сообщения ни об Указе, ни о церемонии вручения награды. В пресс-службе губернатора ситуацию также не смогли прояснить. Поэтому к этой информации мы отнеслись скептически. Тем более, что не один раз корреспондентам «подкидывали» сведения, которые при проверке оказывались обыкновенными «утками». Это касалось даже, казалось бы, безобидных сообщений о каких-то бытовых авариях. Здесь же речь шла о более серьезных вещах – о награде первого лица региона. Тем более, что о фейковых награждениях известно немало. Все помнят, как у бывшего мэра Волгограда Романа Гребенникова оказалось фальшивое благодарственное письмо якобы от президента Владимира Путина. На слуху еще и история депутата Волгоградской гордумы Алексея Волоцкова, которого не оказалось в официальных списках получателей письменной благодарности от Владимира Путина за проведение выборов президента в марте прошлого года, но каким-то загадочным образом получившего эту грамоту. Поэтому, чтобы не попасться на удочку возможной Фейковой новости, пришлось обратиться к серьезным источникам, в том числе в администрации президента России. Там-то эту информацию нам и подтвердили. При этом пояснили, учитывая, что церемония награждения не была публичной, поскольку награды получали и силовики, а Указ в прессе не публиковался, процесс происходил за закрытыми дверями. 


Оказалось, еще в апреле 2019 года Владимир Путин наградил Андрей Бочарова Орденом Дружбы. В Указе президента от 21 февраля 2019 года №76  говорится, что губернатор Волгоградской области отмечен «за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и большой вклад и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года». Информагентству удалось получить любительский снимок, сделанный на этой церемонии. 
К слову, Орден Дружбы, полученный Андреем Бочаровым, это уже вторая высокая отметка, поставленная президентом России главе региона. Напомним, губернатор Волгоградской области является Героем России. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
Губернатор Волгоградской области рассказал своим верным сторонникам о том, что будет дальше
16.08.2019 12:12
29215 78
В Волгограде председателя Госдумы отвезут на берег Волги
06.08.2019 10:31
14319 21
В Волгоград прибывает президент «Лукойла» Вагит Алекперов
27.08.2019 10:49
10203 9
Политика
27.08.2019 10:49
Политика 27.08.2019 10:49
10203 9 Обсудить

0
Далее
Политика
25.08.2019 18:50
Политика 25.08.2019 18:50
10048 0 Обсудить

0
Далее
Политика
20.08.2019 17:24
Политика 20.08.2019 17:24
10458 6 Обсудить

0
Далее
Политика
17.08.2019 11:14
Политика 17.08.2019 11:14
6925 0 Обсудить

0
Далее
Политика
16.08.2019 12:12
Политика 16.08.2019 12:12
29215 78 Обсудить

0
Далее
Политика
15.08.2019 18:51
Политика 15.08.2019 18:51
11291 5 Обсудить

0
Далее
Политика
13.08.2019 20:16
Политика 13.08.2019 20:16
6875 90 Обсудить

0
Далее
Политика
10.08.2019 15:56
Политика 10.08.2019 15:56
5728 0 Обсудить

0
Далее
Политика
07.08.2019 11:02
Политика 07.08.2019 11:02
6922 2 Обсудить

0
Далее
Политика
06.08.2019 10:31
Политика 06.08.2019 10:31
14319 21 Обсудить

0
Далее
Политика
24.07.2019 10:50
Политика 24.07.2019 10:50
19204 32 Обсудить

0
Далее
Политика
23.07.2019 18:29
Политика 23.07.2019 18:29
18252 23 Обсудить

0
Далее
Политика
18.07.2019 15:21
Политика 18.07.2019 15:21
11486 16 Обсудить

0
Далее
Политика
16.07.2019 20:43
Политика 16.07.2019 20:43
8391 0 Обсудить

0
Далее
Политика
16.07.2019 15:27
Политика 16.07.2019 15:27
10008 22 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:20
«Бесшумно и плавно»: в Волгограде готовят большой ремонт линии скоростного трамваяСмотреть фотографии
11:18
Центр Волгограда в День города закроют для автомобилистовСмотреть фотографии
10:12
В Волгограде пассажирка травмировалась в салоне троллейбуса из-за лихачаСмотреть фотографии
09:49
В Волгограде на братскую могилу придут опытные реставраторыСмотреть фотографии
09:36
В АО «КАУСТИК» установлен новый тренажерный комплекс «Куб-3»Смотреть фотографии
08:43
«Не вписался в поворот»: на въезде в Волгоград перевернулся минивэн, 9 пострадавшихСмотреть фотографии
08:08
У губернатора Волгоградской области оказалось на одну высокую награду больше Смотреть фотографии
20:10
«Белое море» волгоградского «Химпрома» ушло с молоткаСмотреть фотографии
20:08
«Высота 102»ТВ: Мечта проехать по новой магистрали в обход Волгограда сбудется через 5 лет Смотреть фотографииCмотреть видео
17:19
В Волгоградской области ботулизмом заразились 10 человек, один умерСмотреть фотографии
16:45
В Волгоградской области двух инвалидов-сердечников оставили без бесплатных лекарствСмотреть фотографии
16:37
В Волгоградской области осужденного за угрозы убийством засудят за насилие над приставомСмотреть фотографии
16:21
«Крысиный рай»: полчища грызунов облюбовали помойку в поселке под Волгоградом Смотреть фотографииCмотреть видео
16:10
Волгоградское УФАС дало добро на строительство дублера Второй продольной магистралиСмотреть фотографии
15:53
Ветеранов «Красного Октября» поздравили с 50-летней годовщиной свадьбыСмотреть фотографии
15:00
«Я люблю тебя до слез»: избиратели Волгоградской области непоколебимы Смотреть фотографии
14:35
Жителя Волгоградской области за избиение младенца отправили за решетку на 2 годаСмотреть фотографии
13:04
«Мечты сбываются»: федеральные чиновники дали старт строительству дороги в обход Волгограда Смотреть фотографии
12:50
В Волгоградской области – самые низкие цены на бензин в ЮФОСмотреть фотографии
12:33
На Центральной набережной Волгограда кроссовер «сыграл в боулинг» с деревом в кадушке (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:26
«Ростелеком» порадовал участников молодежного фестиваля высокоскоростным интернетомСмотреть фотографии
12:18
Житель Волгограда познакомился с женщиной ради содержимого ее кармановСмотреть фотографии
11:59
В Волжском уберут билборды с призывом «Пора менять власть!» Смотреть фотографии
10:49
В Волгоград прибывает президент «Лукойла» Вагит АлекперовСмотреть фотографии
10:10
Под Волгоградом легковушка въехала в грузовик на «аварийке», трое человек пострадалиСмотреть фотографии
09:47
В Волгоградской области клещи продолжают нападать на людейСмотреть фотографии
21:25
«Короче, Склифософский»: Волгоградцам предлагают долго не дискутировать по земельным вопросамСмотреть фотографии
20:08
«Высота 102»ТВ: Жители квартала в Волгограде скинулись и отремонтировали убитую дорогу Смотреть фотографииCмотреть видео
19:31
Волгоградский «Ротор» обыграл в Москве «Спартак-2»Смотреть фотографии
17:37
Управление судебных приставов Волгоградской области усилили московским кадромСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 