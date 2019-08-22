Экономика

В Волгоградской области ветер будет гулять не просто так

Экономика 22.08.2019 09:54
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22.08.2019 09:54


В Волгоградской области появятся ветровые электростанции установленной мощностью до 350 МВТ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, московская компания «Ветропарки ФРВ» готова потратить 25 миллионов рублей на проведение инженерных изысканий для строительства этих объектов. Пока неизвестно, где именно они будут располагаться. Но территорий, где, образно говоря, гуляет ветер, в регионе предостаточно. 
Напомним, в Волгограде уже работает солнечная электростанция. Она производит электроэнергию для одного из предприятий. 

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