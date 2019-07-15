Экономика

Волгоградцев предупредили о массовой рассылке налоговых уведомлений

Экономика 15.07.2019 13:46
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15.07.2019 13:46


Во второй половине лета жителям Волгоградской области придут налоговые уведомления об уплате имущественных налогов за 2018 год. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФНС России по региону, уведомления адресуются владельцам налогооблагаемого имущества: земельных участков, объектов капитального строительства, транспортных средств. Оплатить указанные в них налоги необходимо не позднее 2 декабря.
В помощь налогоплательщикам на сайте ФНС России размещена новая промо-страница "Налоговое уведомление 2019". Здесь можно найти ответы на большинство вопросов, связанных с предстоящей уплатой имущественных налогов. Промо-страница содержит разъяснения по основным вопросам: что такое налоговое уведомление, как его получить, исполнить, и что делать, если оно не пришло, каковы изменения в налогообложении имущества граждан с 2019 года, как узнать об указанных в уведомлении налоговых ставках и льготах и воспользоваться последними.
Кампания по рассылке налоговых уведомлений за 2018 год уже началась. Они направляются по почте заказными письмами или размещаются онлайн в личных кабинетах налогоплательщиков. Также налогоплательщики могут дополнительно получить их в любой налоговой инспекции, обслуживающей физических лиц и в МФЦ, предоставляющих такую услугу.

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