"Демон" и "невинные жертвы": адвокат заявил о давлении на экс-руководителя СУ СК по Волгоградской области
Федеральные новости 03.07.2019 09:53
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03.07.2019 09:53
Незаконными и нарушающими конституционные права гражданина на защиту назвал действия следователей ФСБ адвокат арестованного советника СК РФ, экс-главы СУ СК по Волгоградской области Михаила Музраева. Об этом сообщил ИА «Высота 102» Владимир Сенцов накануне рассмотрения жалобы на арест его подзащитного, которую рассмотрит Мосгорсуд. Адвокат, которого привлекли для защиты Михаила Музраева родственники генерала, вот уже более двух недель не может встретиться со своим подзащитным. «Это возмутительно, что происходит. С 14 июня, после того, как Михаил Музраев написал заявление с просьбой о допуске меня в качестве защитника, я пытался встретиться с руководителем следственной группы СУ ФСБ России, чтобы получить разрешение на свидание с подозреваемым в Лефортово. Но он всячески избегал встреч со мной. Я отправлял письма с уведомлением, писал жалобы генпрокурору Юрию Чайке, директору ФСБ Александру Бортникову, но все бесполезно, - поведал Владимир Сенцов. – Я считаю, что намеренные действия по изоляции Михаила Музраева от защитников являются ничем иным, как способом давления на подозреваемого».
Между тем, напомним, у Михаила Музраева есть еще один адвокат, Вячеслав Подшибякин. Сам адвокат категорически отказался общаться с корреспондентом ИА «Высота 102». «Его понять можно, - пояснил Владимир Сенцов. – Следователи ФСБ сообщили ему, что намерены вывести его из дела и допросить».
Напомним, завтра в Мосгорсуде будет рассмотрен вопрос о законности ареста Михаила Музраева. Его обвиняют в покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова, которое ФСБ квалифицировало как теракт. Адвокаты намерены добиться замены ареста на любую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
Между тем, арест генерала Михаила Музраева вызвал злорадство у некоторых бывших и нынешних фигурантов уголовных дел. Осужденные по коррупционным преступлениям экс-чиновники и силовики наперебой обвиняют советника главы СК РФ в том, что он их "посадил". При этом, к слову, «забывается» роль прокуратуры, поддерживавшей обвинение, а также судов, которые и выносили приговоры. И это не говоря уже о томах уголовных дел, в которых содержатся доказательства вины осужденных. Становится «модным» у фигурантов и других уголовных дел, не связанных с коррупцией, также вспомнить недобрым словом бывшего главу СУ СК по Волгоградской области. В частности, в «организации» уголовных дел уже обвинили Михаила Музраева Александр Геберт, которого обвиняют в причастности к убийству Сергея Брудного. Мало того, осужденные на днях Советским районным судом фигуранты дела о взрыве дома на проспекте Университетский также увидели «след» Михаила Музраева в своей незавидной судьбе. Напомним, экс-глава СУ СК по Волгоградской области еще не признан виновным в чудовищном преступлении, в котором его обвиняют. Тем не менее появляется немало публикаций, имеющих признаки явного заказа и смахивающих на своего рода "пиар-акцию", в которых Михаил Музраев намеренно "демонизируется", а фигуранты громких коррупционных дел предстают "невинными жертвами".
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