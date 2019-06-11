Расследования

В СК России заявили о намерении объективно расследовать дело Михаила Музраева

Расследования 11.06.2019 19:26
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11.06.2019 19:26


Следствие намерено установить роль и степень участия бывшего руководителя СУ СК России по Волгоградской области Михаила Музраева не только в покушении на губернатора региона, но причастность к иным эпизодам преступной деятельности, сообщает ИА «Высота 102». Как заявила сегодня официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, следствие тщательно проверяет все имеющиеся данные, обеспечивая объективное расследование, будет дана принципиальная  правовая оценка всем обстоятельствам, связанным с совершенным преступлением, в соответствии с уголовным законодательством. В ближайшее время ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Михаила Музраева, который сейчас находится в следственном изоляторе «Лефортово», изберет Басманный суд Москвы.   

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