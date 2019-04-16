Общество

На звание Почетного гражданина Волгограда претендуют два отставных полковника

Общество 16.04.2019 12:06
4093 17
16.04.2019 12:06


Две кандидатуры заявлены в качестве кандидатов на присвоение звания "Почетный гражданин города-героя Волгограда" в текущем году. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на администрацию города, в комиссию по рассмотрению предложений о присвоении звания поступило ходатайство от Волгоградского регионального отделения общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" о присвоении звания профессору кафедры гражданско-правовых дисциплин ФГКОУ ВО "Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации" Петру Филлипову, 1938 года рождения. Он также является членом Совета Волгоградского регионального отделения общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России", доктором юридических наук, заслуженным юристом РФ, почетным работником высшего профессионального образования Российской Федерации, полковником милиции в отставке. 
Также поступило обращение от Волгоградского городского Совета ветеранов о присвоении почетного звания председателю Волгоградской городской организации Волгоградского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (Волгоградский городской Совет ветеранов), ветерану военной службы, полковнику в отставке Александру Струкову, 1951 года рождения.
Оба кандидата не являются уроженцами Волгоградской области. Петр Филлипов родился в г. Соль-Илецке Оренбургской области, а Александр Струков в городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края. Однако их жизнь и профессиональная деятельность тесно связаны с городом-героем. Так, Петр Филиппов уже полвека работает в Волгоградской академии МВД. Александр Струков в течение 18 лет, работая с 2001 по 2010 г. в должности первого заместителя, а с 2010 года в должности председателя Волгоградского городского Совета ветеранов проводит большую и важную работу по развитию и укреплению ветеранского движения в городе-герое Волгограде, стоит на защите социальных прав и гарантий ветеранов. 
Звание "Почетный гражданин города-героя Волгограда" присваивается с 1970 года. В списке уже 43 человека. В их числе Герои Советского Союза Семен Буденный, Андрей Еременко, Александр Родимцев, Василий Чуйков, снайпер Василий Зайцев, поэтесса Маргарита Агашина, королева-мать Великобритании Елизавета Виндзорская и многие другие.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Погибшей по вине молодогвардейца семье устанавливают мемориал на волжском кладбище
06.04.2019 21:07
77154 0
«Высота 102»: Гости Волгограда скоро перестанут испытывать страдания при въезде в город
20.03.2019 20:02
43899 8
Губернатор Волгоградской области навел шороху в волжской больнице
30.03.2019 18:46
39971 0
Общество
16.04.2019 15:10
Общество 16.04.2019 15:10
111 0 Обсудить

0
Далее
Общество
16.04.2019 14:53
Общество 16.04.2019 14:53
3667 Обсудить

0
Далее
Общество
16.04.2019 13:22
Общество 16.04.2019 13:22
14808 23 Обсудить

0
Далее
Общество
16.04.2019 10:25
Общество 16.04.2019 10:25
4165 21 Обсудить

0
Далее
Общество
16.04.2019 08:28
Общество 16.04.2019 08:28
15993 13 Обсудить

0
Далее
Общество
15.04.2019 19:46
Общество 15.04.2019 19:46
3555 9 Обсудить

0
Далее
Общество
15.04.2019 16:45
Общество 15.04.2019 16:45
815 7 Обсудить

0
Далее
Общество
15.04.2019 16:24
Общество 15.04.2019 16:24
14149 5 Обсудить

0
Далее
Общество
15.04.2019 16:20
Общество 15.04.2019 16:20
2185 5 Обсудить

0
Далее
Общество
15.04.2019 15:27
Общество 15.04.2019 15:27
2984 23 Обсудить

0
Далее
Общество
15.04.2019 14:32
Общество 15.04.2019 14:32
17113 15 Обсудить

0
Далее
Общество
15.04.2019 14:28
Общество 15.04.2019 14:28
1812 7 Обсудить

0
Далее
Общество
15.04.2019 12:19
Общество 15.04.2019 12:19
1389 28 Обсудить

0
Далее
Общество
15.04.2019 11:14
Общество 15.04.2019 11:14
532 0 Обсудить

0
Далее
Общество
15.04.2019 10:38
Общество 15.04.2019 10:38
4783 40 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:24
Волгоградское УФАС просит помощи у граждан по «газовому» делуСмотреть фотографии
15:10
Фонд капремонта Волгоградской области утвердил план работы на ближайшие три годаСмотреть фотографии
14:53
В Волгограде УК «дали пинка» за потоп в квартире ветерана трудаСмотреть фотографии
14:43
В Волгограде глава фирмы подозревается в невыплате зарплаты техническому директоруСмотреть фотографии
13:57
В Волгоградской области прокуратура избавляется от «ловчих ям»Смотреть фотографии
13:22
«Мы не «людоеды»: волгоградский чиновник рассказал о причинах подачи иска за клевету на сельскую учительницу Смотреть фотографии
12:59
Рецидивиста отправили в тюрьму за нападение на офис микрозаймов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:31
Пьяный волгоградец устроил стрельбу из окна многоэтажкиСмотреть фотографии
12:25
Цены на бензин в Волгоградской области не стоят на местеСмотреть фотографии
12:11
В рудник Гремячинского ГОКа спустили «Крота»Смотреть фотографии
12:06
На звание Почетного гражданина Волгограда претендуют два отставных полковника Смотреть фотографии
11:50
В Волгоградской области браконьер заплатит 120 тысяч за убитых им косульСмотреть фотографии
11:26
В Волгоградской области с подворья охотника сбежал медведь – полицейские подняты по тревогеСмотреть фотографии
10:25
Виновник смертельного ДТП на Аллее Героев в Волгограде претендует на досрочное возвращение прав (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:05
«Ростелеком» в Волгограде научил кванторианцев распознавать угрозы в СетиСмотреть фотографии
09:27
В Волгоградской области пострадавших от укусов клещей растетСмотреть фотографии
08:28
ГУ МВД РФ по Волгоградской области отмечает 100-летие со дня образования Смотреть фотографииCмотреть видео
21:43
Любители хоккея из Камышина Волгоградской области обыграли сборную ЕвропыСмотреть фотографии
20:02
Высота 102 ТВ: Члены парламента РФ от Волгоградской области похвастались своей успешной жизнью Смотреть фотографииCмотреть видео
19:46
Селяне просят высокопоставленного чиновника Волгоградской области избавить их от транспортных мученийСмотреть фотографии
17:54
Премьер-министр РФ назвал в Волгоградской области территорию опережающего развитияСмотреть фотографии
17:12
В Волгограде за аферу с автоподставами осудили бывшего сотрудника ГИБДДСмотреть фотографии
17:00
В Волгограде оставили в СИЗО обвиняемого в убийстве "преемника" авторитета Кадина (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:51
Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банкСмотреть фотографии
16:45
В волгоградских парках начались «подсадки»Смотреть фотографии
16:29
Глава Волгограда Виталий Лихачев станет «паровозом» единороссов на выборах в облдуму Смотреть фотографии
16:24
На Волгоградскую область надвигаются заморозкиСмотреть фотографии
16:20
Под Волгоградом руководство парка и подрядчик «разругались» из-за фонтанаСмотреть фотографии
15:46
За 10 лет работы контакт-центр ПАО «Волгоградэнергосбыт» шагнул навстречу прогрессуСмотреть фотографии
15:27
В Волгограде снесут свыше десятка гаражейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 