



Две кандидатуры заявлены в качестве кандидатов на присвоение звания "Почетный гражданин города-героя Волгограда" в текущем году. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на администрацию города, в комиссию по рассмотрению предложений о присвоении звания поступило ходатайство от Волгоградского регионального отделения общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" о присвоении звания профессору кафедры гражданско-правовых дисциплин ФГКОУ ВО "Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации" Петру Филлипову, 1938 года рождения. Он также является членом Совета Волгоградского регионального отделения общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России", доктором юридических наук, заслуженным юристом РФ, почетным работником высшего профессионального образования Российской Федерации, полковником милиции в отставке.

Также поступило обращение от Волгоградского городского Совета ветеранов о присвоении почетного звания председателю Волгоградской городской организации Волгоградского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (Волгоградский городской Совет ветеранов), ветерану военной службы, полковнику в отставке Александру Струкову, 1951 года рождения.

Оба кандидата не являются уроженцами Волгоградской области. Петр Филлипов родился в г. Соль-Илецке Оренбургской области, а Александр Струков в городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края. Однако их жизнь и профессиональная деятельность тесно связаны с городом-героем. Так, Петр Филиппов уже полвека работает в Волгоградской академии МВД. Александр Струков в течение 18 лет, работая с 2001 по 2010 г. в должности первого заместителя, а с 2010 года в должности председателя Волгоградского городского Совета ветеранов проводит большую и важную работу по развитию и укреплению ветеранского движения в городе-герое Волгограде, стоит на защите социальных прав и гарантий ветеранов.

Звание "Почетный гражданин города-героя Волгограда" присваивается с 1970 года. В списке уже 43 человека. В их числе Герои Советского Союза Семен Буденный, Андрей Еременко, Александр Родимцев, Василий Чуйков, снайпер Василий Зайцев, поэтесса Маргарита Агашина, королева-мать Великобритании Елизавета Виндзорская и многие другие.