



Два из четырех малых куполов собора Александра Невского уже смонтированы и находятся на площадке строящегося храма, на них установлены кресты. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской епархии, к концу недели их планируют поднять на собор и смонтировать. Но до этого дня будет совершен чин освящения куполов. Совершит его на стройплощадке собора митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

Напомним, первый купол на строящийся в центре Волгограда собор был установлен в декабре 2018 года. Его подняли на 35-метровую звонницу храма в День памяти святого благоверного великого князя Александра Невского.

Открытие Александро-Невского собора в Волгограде намечено на 2021 год, когда будет отмечаться 800-летие со дня рождения Александра Невского. Подготовка к празднованию на всероссийском уровне ведется в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина. Строительство храма в центре Волгограда ведется на добровольные пожертвования с апреля 2016 года.