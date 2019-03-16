



Божественная литургия прошла сегодня в храме Георгия Победоносца на территории «Красного Октября». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, службу провел митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Правящий архиерей посетил этот приход впервые со дня назначения его главой Волгоградской митрополии.





На праздничную службу собралось порядка 300 прихожан, включая работников и руководство «Красного Октября». После молитв митрополит Феодор поздравил верующих с окончанием первой великопостной седмицы.

«Я рад сегодня помолиться с вами, братья и сестры, в этом храме – хоть он построен не так давно, но здесь живет молитва, он полнится православными христианами, – сказал архиерей. – Мы с вами должны быть единым телом, в котором у каждого есть своя функция для выполнения общей цели – спасения человечества. Если мы не можем превратить землю в рай, то должны помешать ей превратиться в ад».





По завершению службы директор музея «Красного Октября» провела для митрополита Феодора экскурсию к руинам центральной заводской лаборатории, оставшимся после Сталинградской битвы. На этом месте бойцы 253-го Таращанского полка 45-й стрелковой дивизии ожесточенно сражались с фашистами. Уцелевшие элементы здания было решено сохранить в память о погибших красноармейцах. У руин митрополит и духовенство пропели «Вечную память» погибшим таращанцам и всем защитникам «Красного Октября», павшим в битве за Сталинград.





Добавим, что сегодня после богослужения на «Красном Октябре» произошло еще одно приятное событие: в электросталеплавильном цехе №2 (ЭСПЦ-2) была запущена после планово-предупредительного ремонта печь №6. Ее работу остановили в полночь 14 марта, чтобы специалисты цеха ремонта металлургических печей провели частичную замену футеровки – облицовки внутренней поверхности печи огнеупорным кирпичом. Подобные работы проходят периодически по мере износа кирпича в процессе выплавки стали. Параллельно с этим электрики и механики проверили исправность узлов и агрегатов печи для обеспечения бесперебойной и качественной работы оборудования.

Справка. Храм Святого Георгия Победоносца на территории предприятия был заложен 5 мая 2005 года, в канун дня памяти святого. В тот день состоялся торжественный молебен по случаю освящения места под строительство. Фундамент был готов к январю 2006 года – на нем прошла первая служба. Спустя два года 6 мая 2007 года церковь была освящена, молебен провел митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Храм спроектировал известный волгоградский архитектор Юрий Коссович – он также является автором проекта храма Всех Святых на Мамаевом кургане. В настоящее время церковь на территории «Красного Октября» открыта не только для работников предприятия, но и для всех верующих.



