Экономика

Сбербанк упростил процедуру оформления аккредитива

Экономика 04.03.2019 16:49 Реклама
333 0
04.03.2019 16:49


Сбербанк представил новый сервис — «Сбербанк API. Аккредитивы». Услуга не имеет аналогов на российском рынке и позволяет юридическим лицам автоматически передавать данные для формирования заявлений на открытие аккредитива в банковские системы. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, по новой схеме партнер Сбербанка (застройщик, риелтор, агентство недвижимости, нотариус, автодилер, маркетплейс), в пользу которого физическое лицо открывает аккредитив, сможет самостоятельно сформировать заявление на открытие аккредитива в своей системе. В режиме онлайн это заявление поступит в банк, после чего физическому лицу остается только подписать его в любом офисе Банка.
Евгений Кравченко, старший управляющий директор, директор Управления торгового финансирования Сбербанка: 
«Сбербанк первым на российском рынке предоставил такую услугу. Если ранее Партнер должен был оформить договор на бумаге, отправить его в Банк, а Банк в свою очередь оформить аккредитив, то сейчас аккредитив автоматически формируется в системе Банка. Этот сервис позволяет максимально защитить расчеты по сделке и сэкономить время наших клиентов».

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Сдаем или продаем базу строительных материалов. 8-917-840-81-41

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
В УФНС разъяснили «уход» крупнейших налогоплательщиков Волгоградской области
27.02.2019 20:42
18498 8
Утратил право собственности: ВМК "Красный Октябрь" лишили здания лодочной станции
06.02.2019 18:46
11470 9
Малому бизнесу Волгоградской области обещают подсластить налоговую «пилюлю»
13.02.2019 16:56
11517 2
Экономика
04.03.2019 14:59
Экономика 04.03.2019 14:59
8369 23 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.03.2019 14:07
Экономика 04.03.2019 14:07
338 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.03.2019 18:13
Экономика 01.03.2019 18:13
3840 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.03.2019 10:48
Экономика 01.03.2019 10:48
906 1 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.02.2019 13:00
Экономика 28.02.2019 13:00
659 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.02.2019 08:13
Экономика 28.02.2019 08:13
2259 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.02.2019 20:42
Экономика 27.02.2019 20:42
18498 8 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.02.2019 18:26
Экономика 27.02.2019 18:26
563 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.02.2019 16:15
Экономика 27.02.2019 16:15
786 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.02.2019 16:14
Экономика 27.02.2019 16:14
829 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.02.2019 12:27
Экономика 27.02.2019 12:27
2036 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.02.2019 11:02
Экономика 27.02.2019 11:02
970 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.02.2019 10:43
Экономика 27.02.2019 10:43
257 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.02.2019 16:05
Экономика 26.02.2019 16:05
2462 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.02.2019 15:43
Экономика 26.02.2019 15:43
7528 13 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

19:00
Водителей Волгоградской и Ростовской областей предупредили о непогодеСмотреть фотографии
17:35
«Прокачка» ситуационного центра губернатора Волгоградской области обойдется в 50 млн рублейСмотреть фотографии
17:21
В Волгоградской области варварски отстреливают косуль и кабанов Смотреть фотографии
16:49
Сбербанк упростил процедуру оформления аккредитиваСмотреть фотографии
16:26
Осужденному за взятку сотруднику УФСИН из Волгограда не удалось оспорить приговорСмотреть фотографии
16:23
«Ростелеком» приглашает на региональный чемпионат по игре World of Tanks в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:15
Ректору Волгоградского аграрного университета не нравится соседство с «убитой» дорогойСмотреть фотографии
15:32
Попытка чиновников из Урюпинска приобрести дорогую иномарку за счет бюджета провалиласьСмотреть фотографии
14:59
Производственный комплекс волгоградского «Химпрома» продан с молоткаСмотреть фотографии
14:23
В проблемном доме в Волгограде ремонтируют квартиры за счет бюджетаСмотреть фотографии
14:21
Волгоградцу грозит тюрьма за выброшенную из окна стиральную машину соседаСмотреть фотографии
14:07
Волгоградский «КАУСТИК» увеличил объемы экспорта своих товаров за пределы РоссииСмотреть фотографии
13:53
Закон о схеме одномандатных округов Волгоградской облдумы ожидает коррективыСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде эпидемия простуды пошла на спадСмотреть фотографии
12:55
Жители глубинки Волгоградской области потребовали досрочного роспуска районной думыСмотреть фотографии
12:14
Дело волгоградского УФАС о «Тарифище» центральный аппарат забрал в МосквуСмотреть фотографии
12:09
Под Волгоградом новые боевые машины пехоты проходят проверку «ночным боем»Смотреть фотографии
12:04
В Волгоградской области многодетным семьям дадут больше денег на оплату вывоза мусораСмотреть фотографии
11:53
В Волжском игральные карты и сотовый телефон сделали из сотрудника колонии заключенногоСмотреть фотографии
11:19
В Волгоградской области кандидат от «Единой России» проиграла выборы безработному либерал-демократуСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области МУП заставили проверить вентиляцию в 27 многоквартирных домахСмотреть фотографии
10:28
На всероссийской горячей линии по кори ждут звонков от волгоградцевСмотреть фотографии
09:18
Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за отказ в регистрации пассажира на рейс Волгоград-Санкт-ПетербургСмотреть фотографии
07:40
«Темнота – друг молодежи!»: Студенты Волгоградской области призовут экономить светСмотреть фотографии
07:37
В аэропорту Волгограда задержан устроивший драку на борту самолёта пассажир-дебошир Смотреть фотографии
18:50
Мусорная "проформа": волгоградцы обвиняют регоператора в халтуре Смотреть фотографииCмотреть видео
17:55
Волгоградцы застревают и вязнут на коммунальном «пляже»Смотреть фотографии
16:42
Волгоградский расчетный центр напутал с квитанциями и в СаратовеСмотреть фотографии
15:52
Не проснулись после зимней "спячки". Волгоградский "Ротор" и московский "Спартак-2" - 0:0Смотреть фотографии
15:16
Не захотели мерзнуть: на "Волгоград Арене" открыли сезон меньше 9 тысяч зрителейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 