Общество 12.12.2018 19:15
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12.12.2018 19:15
В 2019 году в Волгограде ожидается изменение стоимости проезда в маршрутных такси, а также автобусах, трамваях, троллейбусах. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. Коммерческие перевозчики уже уведомили муниципальные органы власти о планах поднять цены на проезд на протяженных маршрутах в среднем на 5 рублей. Устоит лишь цена билета в скоростном трамвае – 25 рублей при оплате наличными и 23 рубля по карте «Волна». При этом рост стоимости на муниципальных маршрутах по карте «Волна», в случае принятия соответствующего решения с 1 января составит 2 рубля – с 18 до 20. Стоимость проезда при оплате наличными - 25 рублей. В Волгограде последние два года власти удерживали тарифы на муниципальных маршрутах общественного транспорта без изменений, в отличие от частных перевозчиков, которые летом 2018 года уже повысили стоимость проезда на коротких направлениях маршрутных такси в среднем на 10%.
В мэрии пояснили, что с 1 января 2017 до декабря 2018 года рост цен на дизельное топливо, электроэнергию и сжатый природный газ составил в среднем 27-29%. С 1 января 2019 года в России общая ставка НДС повышается с 18 до 20%. В этих условиях индексация стоимости проезда - необходимая мера для обеспечения стабильной работы общественного транспорта.
После запланированной индексации в Волгограде тариф на проезд в общественном транспорте продолжит оставаться одним из самых низких среди городов-«миллионников». Для сравнения: сегодня стоимость поездки на муниципальном транспорте в Нижнем Новгороде составляет 28 рублей, в Краснодаре - 26 рублей, в Самаре и Казани - 25 рублей (23 рубля с помощью системы электронной оплаты).
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