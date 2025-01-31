В МЧС России назвали волгоградцам самое защищённое от БПЛА место в квартире





В управлении МЧС России по Волгоградской области опубликовали инструкцию о поведении граждан во время налёта ударных беспилотников. Как сообщает ИА «Высота 102», спасатели посоветовали волгоградцам сохранять спокойствие, не подходить к окнам, а также, по возможности, закрыться в глухом помещении. К последнему специалисты относят ванную комнату или санузел.

Кроме того, эксперты рекомендуют при нахождении на нижних этажах здания спуститься в подвальное помещение или выйти на подземную парковку. При этом нельзя для перемещения использовать лифты из-за возможных перебоев с подачей электроэнергии.

Граждан, находящихся на открытом пространстве, эксперты призывают немедленно зайти в ближайший подвал или любое другое находящиеся по близости помещение из кирпича или бетона.

Обычные автомобили не способны защитить водителя и пассажиров от поражающих элементов и осколков, поэтому эксперты рекомендуют находящимся в машинах волгоградцам во время атаки БПЛА также немедленно покинуть транспортные средства и укрыться в ближайшем здании.

Отметим, при обнаружении беспилотника или его фрагментов ни в коем случае нельзя к ним прикасаться. Необходимо тут же покинуть место, где устройство было найдено.