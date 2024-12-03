В Волгограде пропал 77-летний пенсионер с провалами в памяти





В Волгограде волонтеры разыскивают пенсионера, нуждающегося в медицинской помощи. Как сообщили V102.RU в поисковом отряде «ЛизаАлерт», Фарит Зайнутдинович Одногулов вышел накануне, 2 декабря, из дома и больше о его местонахождении ничего неизвестно. У пожилого человека могут быть проблемы с памятью.

Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, седые волосы, серые глаза.

В день пропажи Фарит Одногулов был одет в синюю куртку, рубашку в клетку, синие штаны, серо-черные ботинки и черную шапку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пенсионера, или вы его видели, обратитесь по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Фото: «ЛизаАлерт» / t.me