Общество 12.08.2024 10:04
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12.08.2024 10:04
В хуторе Новокиевский Новоаннинского района Волгоградской области завтра, 13 августа, похоронят погибшего на СВО Юрия Нероду. Как рассказали V102.RU в администрации сельского поселения, Юрию было 27 лет.
Он родился в хуторе Новокиевский, отслужил срочную службу. После этого трудился в разных местах – работал вахтой в Москве охранником, доставщиком товаров на автомобиле.
Свою семью Юрий создать не успел. У него остались мама и две сестры. Со своей мамой он некоторое время назад переехал в станицу Преображенская, откуда и ушел на СВО добровольцем, подписав контракт с Министерством обороны в июне 2023 года.
Погиб Юрий Нерода 4 августа. Похоронить его решили на кладбище хутора Новокиевский, где уже покоятся его отец и другие родственники.
Земляки Юрия скорбят и выражают соболезнование родным погибшего.
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