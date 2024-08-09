Заслуженная артистка России Юлия Чичерина на следующей неделе планирует посетить Волгоградскую область и дать концерт в оборонно-спортивном лагере «Авангард». Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня ВРМДОО «Участие».

– Сейчас в лагере проходит военно-спортивная смена «Время юных героев» для 650 подростков Новороссии, Донбасса, Белгородской и Волгоградской областей. Популярная российская певица познакомится с инфраструктурой лагеря, пообщается с курсантами смены в формате паблик-тока. Посещение «Авангарда» Юлия Чичерина завершит концертной программой - исполнит как известные хиты, так и новые композиции, – рассказали в организации.

Концерт Чичериной, который пройдет 11 августа, организаторы приурочили к открытию финальной четвертой смены летнего сезона.

Напомним, что организаторами летних смен «Время юных героев» на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард» выступает Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» в партнерстве с администрацией Волгоградской области и Волгоградской региональной молодежной добровольческой общественной организацией «Участие».