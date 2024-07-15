В ходе специальной военной операции погиб 21-летний житель Волгоградской области Даниил Мельниченко. Трагическую новость, как передает V102.RU, сегодня, 15 июля, сообщил глава Жирновского района Александр Шевченко.

- Проявив мужество и героизм в ходе специальной военной операции, на территории Донецкой Народной Республики погиб наш земляк Мельниченко Даниил Александрович, 2003 г.р. Выражаю глубокие искренние соболезнования родным и близким защитника, - написал Шевченко в своем Telegram-канале. - Скорбим всем районом...

Прощание с воином состоится 16 июля в 11:00 по адресу: р.п. Красный Яр, ул. Новая, д. 113.