Федеральные новости

В Саратовской области при крушении легкого самолета погиб пилот

Федеральные новости 29.05.2024 10:50
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29.05.2024 10:50


В Саратовской области расследуют обстоятельства авиакатастрофы, в результате которой в ночь на 29 мая погиб 61-летний пилот легкого самолета. По информации ИА «СарИнформ», Х-32 Бекс разбился в Дергачевском районе Саратовской области. 

–  Ночью между поселками Рабочий и Радуевка упал легкомоторный самолет, который производил сельскохозяйственные работы, – передает издание со ссылкой на начальника управления ОБЖ регионального правительства Юрия Юрина. – В результате происшествия погиб мужчина. 

На месте происшествия работают следственные органы. Дело завели по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на воздушном транспорте, которое привело к смерти человека). Идет расследование.

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