В Саратовской области при крушении легкого самолета погиб пилот

В Саратовской области расследуют обстоятельства авиакатастрофы, в результате которой в ночь на 29 мая погиб 61-летний пилот легкого самолета. По информации ИА «СарИнформ», Х-32 Бекс разбился в Дергачевском районе Саратовской области.

– Ночью между поселками Рабочий и Радуевка упал легкомоторный самолет, который производил сельскохозяйственные работы, – передает издание со ссылкой на начальника управления ОБЖ регионального правительства Юрия Юрина. – В результате происшествия погиб мужчина.

На месте происшествия работают следственные органы. Дело завели по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на воздушном транспорте, которое привело к смерти человека). Идет расследование.