Спорт

«Ротор» встретит «Родину-2» в Волгограде 7 апреля

Спорт 07.04.2024 12:26
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07.04.2024 12:26


Волгоградский «Ротор» сегодня, 7 апреля, в 17-00 ч. на домашней арене примет столичную «Родину-2» в седьмом туре чемпионата Второй лиги группы «Золото», сообщает V102.RU.
В турнирной таблице соперников на данный момент отделяет четыре позиции. Сине-голубые после обидного поражения в гостях от «Краснодара-2» 3 апреля идут на четвертом месте при семи заработанных очках. Помимо  волгоградского клуба столько же сейчас имеют «Челябинск» и песчанокопская «Чайка». «Родина-2» располагается на восьмой позиции с пятью набранными баллами. Москвичи в группе «Золото» победили однажды и по два раза уступили и сыграли вничью.  Как раз в прошлом туре ближайшие оппоненты «Ротора» впервые выиграли со счетом 2:0 в дерби у «Велеса», который провалил начало весеннего этапа и на данный момент проиграл во всех пяти играх.
«Родина»-2» является второй командой основного одноименного клуба, выступающего сейчас в Первой лиге и претендующей на выход в элитный российский дивизион. Столичный коллектив, возглавляемый наставником Александром Лактионовым, основан в 2020 году и уже имеет серьезные намерения  подниматься как можно выше по ступенькам отечественных лиг. Прошлой осенью «Родина-2» играла в «серебряной» группе и, набрав 32 очка за 18 туров, получила право выступать нынешней весной в «золоте». На зимних сборах в Турции «Ротор» встречался со столичным клубом. Тогда москвичи выиграли со счетом 2:1. Единственный мяч за сине-голубых забил Ризван Ахмедханов с пенальти.   
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: СК «Ротор» VK.com

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