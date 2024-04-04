Экономика

В Волгограде в три раза вырос спрос на возрастных работников

Экономика 04.04.2024 12:42
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04.04.2024 12:42


Активность работодателей Волгоградской области в прошлом году выросла в полтора раза по сравнению с 2021 годом. Как рассказали V102.RU службе hh.ru,  компании на 58% чаще стали отправлять соискателям приглашения на вакансии.
 
При этом наиболее существенно выросло количество приглашений, которые получили резюме соискателей в возрасте 61 года и старше – сразу на 343% по сравнению с 2021 годом. В 2023 году такие соискатели в регионе получили более 7 тысяч приглашений на вакансии.
 
На втором месте по динамике оказались ищущие работу жители от 51 до 60 лет, на  третьем месте – в  возрасте 41-50 лет. Кроме того, в два раза  выросло количество приглашений, полученных самыми юными соискателями Волгоградской области - в возрасте 14-18 лет.
 
Однако наиболее востребованной у работодателей категорией все равно остаются люди от 19 до 30 лет, резюмировали в компании.

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