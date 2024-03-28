Риелторы, представители финансового, строительного и госсектора обсудили в формате «круглого стола» развитие рынка ипотечного кредитования в Волгограде. Эксперты рассказали о последних изменениях, государственной поддержке и перспективах жилищного строительства.

Жилье с господдержкой и без

По данным участников круглого стола, в прошлом году спрос на недвижимость держался, несмотря на увеличение ее стоимости, а порядка 90% сделок было совершено с использованием ипотеки.

– Драйвером продаж выступают все программы льготного кредитования с государственным участием. Это и «Семейная ипотека», и программа «Господдержка 2020», и «Госпрограмма. Новые субъекты 2%». Сегодня круг потенциальных заемщиков сузился в связи с ограничениями со стороны правительства. При этом выбор программ кредитования достаточно широкий, – рассказала руководитель ипотечного центра Южного филиала ПСБ Анна Селезнева.

Чаще всего берут ипотеку молодые люди и семьи, в основном с детьми. Особое внимание государством уделяется многодетным.

– В 2023 году в регионе заключено более 11 тысяч договоров участия долевого строительства – в два раза больше, чем в 2022 году. Льготная ипотека набирает обороты. Кроме того, есть региональная программа компенсации части процентов по ипотеке за счет средств областного бюджета. На сегодня многодетные семьи, которые приобретают квартиру на этапе строительства, имеют возможность получать до 15 тысяч рублей в месяц на протяжении 5 лет. В данном случае мы поддерживаем застройщиков, чтобы увеличить спрос, и помогаем многодетным сократить расходы на оплату ипотечных займов, – отметил первый заместитель председателя комитета строительства Волгоградской области Иван Милованов.

За 2023 год только на первый взнос по ипотеке волгоградцы направили 2,1 миллиарда рублей средств материнского капитала.

– За последние два года направили на погашение ипотеки либо на первоначальный взнос средства материнского капитала около 15 500 семей. Популярность данного вида расходования растет с каждым годом, – подчеркнула начальник управления установления социальных выплат отделения Социального фонда России по Волгоградской области Лариса Чумакова.

Военная ипотека

Накопительная ипотечная система – на сегодняшний день основная форма жилищного обеспечения военнослужащих. Ее особенность в том, что жилье можно приобретать независимо от места службы. То есть любой из более 660 тысяч участников программы может купить квартиру в Волгограде.

– Военнослужащий самостоятельно определяет: либо он копит денежные средства, получает их в конце службы и приобретает жилье, либо реализует свое право уже во время службы, в том числе с помощью привлечения кредитных средств банков партнеров. Ипотечный заем, который он оформляет, погашается за счет средств федерального бюджета. По поручению президента разработаны меры поддержки для участников боевых действий. Расширяется количество военнослужащих, которые могут приобрести жилье уже сегодня-завтра. Если в 2023 году было более 220 сделок по военной ипотеке, то в этом году за два месяца уже больше 90. Мы ожидаем дальнейший рост, – подчеркнуларуководитель Волгоградского отдела ФГКУ «Росвоенипотека» Наталья Кошечкина.

Для участников системы также доступны все меры господдержки, в том числе для многодетных семей, материнский капитал, семейная ипотека.

– По военной ипотеке предусмотрен полный цикл проведения сделки в режиме онлайн. Военнослужащему достаточно один раз приехать в отделение банка, чтобы подписать первичный пакет документов для обслуживания в банке и выпустить электронную цифровую подпись. В дальнейшем нужен только смартфон и устойчивая интернет-связь. Если даже один раз приехать в офис возможности нет, то клиент может оформить доверенность, например, на одного из членов семьи, на представление интересов в банке, Росвоенипотеке и Росреестре, МФЦ, – рассказала Анна Селезнева.

Последние изменения

– После повышения ключевой ставки, ипотечной ставки и всех условий по кредитованию, с 1 марта еще раз ужесточились условия выдачи займа. Семья может воспользоваться ипотекой с господдержкой всего один раз, в силу последних изменений. Стали рассматривать коэффициент самого клиента, его платежеспособность, наличие других кредитов. Основная проблема сейчас даже, наверное, не в процентной ставке, а в сумме первоначального взноса, который вырос с 10% до 30,1%. Человеку сложно собрать 1,5 - 2 миллиона рублей, – отметила Елена Тимонина, исполнительный директор компании «Ваш выбор», которая представляет интересы разных застройщиков.

Тем не менее, эксперты считают, что последние изменения пойдут на пользу системе ипотечного кредитования и жилищному строительству в целом.

– Мы считаем правильными те реформы, которые сейчас происходят. Улучшился портрет заемщика. Стало меньше людей, которым тяжело платить ипотеку, то есть снижена закредитованность клиента. Мы видим в этом определенный плюс для рынка недвижимости, в том числе для застройщиков, – отметила генеральный директор АО «ВАИЖК» Елена Ахременко.

Новостройки растут, «вторичка» стоит

По итогам 2023 года в Волгоградской области построили 951,1 тысячи кв. метров жилья.

– И по многоквартирным домам, и по индивидуальному жилищному строительству мы видим очень хорошую динамику, и надеемся, что она сохранится в текущем году. В целом в регионе большой градостроительный потенциал, – рассказал Иван Милованов.

В 2023 году застройщики вывели на рынок 119 новых проектов. На сегодня в Волгоградской области строится 210 многоквартирных домов на 1,2 миллиона кв. метров. Из-за льготной ипотеки цены на квартиры на первичном рынке выросли относительно вторичного жилья.

– Стоимость квадратного метра увеличилась, и волгоградцы вынуждены прибегать к ипотечным займам. Тем не менее, ставки по программам с господдержкой достаточно лояльные и люди покупают жилье, – отметил чиновник.

По данным риелторов, рынок вторичной недвижимости подкосила высокая ипотечная ставка, но у всех разные условия и потребности.

– Как правило, семьи разъезжаются. Родители продают жилье и покупают недвижимость за наличные, а дети используют остаток денежных средств на первый взнос и берут ипотеку. Из-за высокой процентной ставки мы всегда ищем возможности использовать какие-то льготные программы помимо материнского капитала. Смотрим, что все-таки лучше приобретать: вторичный рынок, который у нас практически стоит, или первичный, который активно движется. Хотя 95% объектов недвижимости сдается без внутренней отделки и нужно найти дополнительные средства на ремонт, – подчеркнула президент Ассоциации «Волгоградская региональная гильдия риелторов» Ольга Полунина.

Перспективы

Эксперты сходятся во мнении: взять ипотеку стало намного проще, чем несколько лет назад. Многие волгоградцы являются зарплатными клиентами какого-то банка и через мобильное приложение могут не только сформировать заявку, просчитать параметры кредитования, но и получить положительное решение. Через Госуслуги предварительное одобрение ипотеки занимает от 4 до 7 минут. По комплекту документов тоже значительно все упростилось: достаточно паспорта, СНИЛС и анкеты. Еще одним драйвером роста стала электронная регистрация сделки.

Несмотря на просадку рынка недвижимости в целом, в Волгограде продолжат брать ипотеку, строить, покупать новостройки и уже готовое жилье.

– В этом году государство делает акцент на поддержке семьи, материнства и рождаемости. Квартирный вопрос для многих семей - один из самых насущных. А поскольку решить его помогает именно доступная ипотека, мы ожидаем, что со стороны государства этому вопросу будет уделено максимальное внимание. В любом случае банки подстраиваются под рынок, ищут вектор дальнейшего развития. Например, сейчас мы много заявок на кредитование получаем от заемщиков, которые уже не хотят жить в квартирах и рассматривают варианты жилищного строительства на земле, – резюмировала Анна Селезнева.

При этом снижения цен на недвижимость в Волгограде ждать не приходится. Если на вторичном рынке те, кому нужно скорее продать квартиру, делают скидки, то новостройкам дешеветь некуда – стройматериалы дорожают.

В любом случае, волгоградцам не стоит забывать, что ипотеку придется платить ежемесячно. Так что нужно реально оценивать свои возможности.

Фото: Геннадий Бисенов