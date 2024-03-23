Спорт

Матчи волгоградских клубов перенесены из-за теракта в «Крокусе»

Спорт 23.03.2024 20:19
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23.03.2024 20:19


Матчи волгоградских команд «Ротора», «Динамо-Синары» и женского «Спартака» отложены на более поздний срок, сообщает V102.RU.
Сегодня, 23 марта,  исполком Российского футбольного союза принял решение перенести все матчи, проводимые под своей эгидой,  планируемые на эти выходные. В частности, отменен тур во Второй Лиге. «Ротор» завтра должен был в Челябинске провести очередную игру в чемпионате против местного одноименного клуба. Как сообщает пресс-служба сине-голубых,  команда  вместе с болельщиками узнали об изменениях уже в самолете на пути к уральскому городу. Футболисты  успели провести тренировку на местном стадионе.  На данный момент коллектив остается в Челябинске  в ожидании дополнительной информации. Отметим, что в пятом туре первенства 30 марта волгоградцы должны принять на своем поле липецкий «Металлург».
Кроме того, перенесены гандбольные матчи. 26 марта гандболистки «Динамо-Синары» должны были на домашней арене встретиться с подмосковной «Звездой».  О новой дате будет сообщено дополнительно. Все ранее приобретенные билеты на эту игру остаются действительными. Федерация гандбола России выпустила сегодня, 23 марта, официальное заявление на своих ресурсах по поводу изменений.
- В связи с трагическими событиями, произошедшими 22 марта 2024 года в подмосковном «Крокус Сити Холле», Федерация гандбола России приняла решение о приостановке спортивных соревнований на территории Российской Федерации до 27 марта включительно, - говорится в релизе. - Матчи мужских и женских команд Чемпионата России OLIMPBET Суперлиги, Высшей лиги, Первой лиги и Первенства России среди команд молодежного состава возобновятся после дополнительного уведомления. О новых датах игр будет сообщено в ближайшие дни. Федерация гандбола России наряду с игроками, тренерами, руководителями, сотрудниками гандбольных клубов и региональных федераций выражает глубокие соболезнования близким пострадавших в результате вчерашней трагедии.
Также был официально отменен второй матч в женском российском чемпионате по водному поло в Москве между местным «СКИФ-Восток» и волгоградским «Спартаком», который должен был состоятся сегодня, 23 марта. Отметим, что накануне красно-белые в первом поединке уступили  столичному клубу со счетом 10:16.

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