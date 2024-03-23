Матчи волгоградских клубов перенесены из-за теракта в «Крокусе»

Кроме того, перенесены гандбольные матчи. 26 марта гандболистки «Динамо-Синары» должны были на домашней арене встретиться с подмосковной «Звездой». О новой дате будет сообщено дополнительно. Все ранее приобретенные билеты на эту игру остаются действительными. Федерация гандбола России выпустила сегодня, 23 марта, официальное заявление на своих ресурсах по поводу изменений.
- В связи с трагическими событиями, произошедшими 22 марта 2024 года в подмосковном «Крокус Сити Холле», Федерация гандбола России приняла решение о приостановке спортивных соревнований на территории Российской Федерации до 27 марта включительно, - говорится в релизе. - Матчи мужских и женских команд Чемпионата России OLIMPBET Суперлиги, Высшей лиги, Первой лиги и Первенства России среди команд молодежного состава возобновятся после дополнительного уведомления. О новых датах игр будет сообщено в ближайшие дни. Федерация гандбола России наряду с игроками, тренерами, руководителями, сотрудниками гандбольных клубов и региональных федераций выражает глубокие соболезнования близким пострадавших в результате вчерашней трагедии.
Также был официально отменен второй матч в женском российском чемпионате по водному поло в Москве между местным «СКИФ-Восток» и волгоградским «Спартаком», который должен был состоятся сегодня, 23 марта. Отметим, что накануне красно-белые в первом поединке уступили столичному клубу со счетом 10:16.