«Крылатые быки» примут «Ротор» в Москве 10 марта

«Крылатые быки», как и «Ротор», на осеннем этапе первенства приложили немало усилий для итогового попадания в первую шестерку, продолжающуюся сражаться за выход в Первую лигу. В определенный момент кризис в столичном коллективе достиг таких масштабов, что потребовалась смена наставника. Евгения Бушманова, начинавшего чемпионат у руля коллектива, сменил молодой специалист Александр Грищенко, ранее возглавлявший калининградскую молодежную команду «Балтику-БФУ». Под руководством нового тренера «Велес» провел шесть поединков осенью, одержал в них три победы, два раза сыграл вничью и проиграл однажды. Но главная промежуточная задача была решена — «Велес» заслужил по праву возможность весной бороться за повышение в классе.
«Ротор» дважды в нынешнем сезоне встречался с «крылатыми быками». В Москве команды сыграли в нулевую ничью, а в Волгограде тогдашние хозяева уверенно переиграли гостей со счетом 4:2. В составе сине-голубых забили Михаил Агеев, Даниил Арсентьев и дубль оформил экс-футболист «Велеса» Рамазан Гаджимурадов. Отметим, что и защитник волгоградцев Дмитрий Прищепа в своей карьере также выступал за столичный клуб.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: СК «Ротор» VK.com