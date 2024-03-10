«Крылатые быки» примут «Ротор» в Москве 10 марта





Волгоградский «Ротор» сегодня, 10 марта, на выезде сыграет с московским «Велесом» в очередном туре чемпионата Второй лиги группы «Золото». Начало в 14-00 ч.,сообщает V102.RU. Волгоградский «Ротор» сегодня, 10 марта, на выезде сыграет с московским «Велесом» в очередном туре чемпионата Второй лиги группы «Золото». Начало в 14-00 ч.,сообщает V102.RU.

Сегодняшние соперники неудачно провели стартовые матчи в возобновившемся сезоне. Сине-голубые, столкнувшиеся с полем не самого высокого качества на Волгоград Арене, так и не смогли вскрыть плотную оборону «Уфы», которая практически ничего не дала создать подопечным Сергея Попкова у своих ворот. В то же время башкирская команда во втором тайме воспользовалась своим шансом и забила единственный гол в той встрече. Победный гол оказался на счету 19-летнего таланта Миграна Агеяна, по итогам первого тура признанного лучшим полузащитником во всей группе. К слову, «Уфа» оказалась одним из трех клубов, которому удалось победить неделю назад. Также три очка набрал «Челябинск», переигравший дома «Родину-2», и «Краснодар-2», выигравший как раз у «Велеса» на своем стадионе с минимальным счетом 1:0.«Крылатые быки», как и «Ротор», на осеннем этапе первенства приложили немало усилий для итогового попадания в первую шестерку, продолжающуюся сражаться за выход в Первую лигу. В определенный момент кризис в столичном коллективе достиг таких масштабов, что потребовалась смена наставника. Евгения Бушманова, начинавшего чемпионат у руля коллектива, сменил молодой специалист Александр Грищенко, ранее возглавлявший калининградскую молодежную команду «Балтику-БФУ». Под руководством нового тренера «Велес» провел шесть поединков осенью, одержал в них три победы, два раза сыграл вничью и проиграл однажды. Но главная промежуточная задача была решена — «Велес» заслужил по праву возможность весной бороться за повышение в классе.«Ротор» дважды в нынешнем сезоне встречался с «крылатыми быками». В Москве команды сыграли в нулевую ничью, а в Волгограде тогдашние хозяева уверенно переиграли гостей со счетом 4:2. В составе сине-голубых забили Михаил Агеев, Даниил Арсентьев и дубль оформил экс-футболист «Велеса» Рамазан Гаджимурадов. Отметим, что и защитник волгоградцев Дмитрий Прищепа в своей карьере также выступал за столичный клуб.