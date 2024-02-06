Содержание волгоградских чиновников и депутатов увеличили до 1,5 млрд

Для Волжского в 2024 году выделили 481 миллион 491 тысячу рублей, тогда как в прошлом году было 437 миллионов. В Камышине содержание чиновников и депутатов обойдется в 155 миллионов 715 тысячи рублей, а в 2023 году был 141 миллион 388 тысячи рублей.
Районы Волгоградской области также получат разное финансирование на этот год. Например, больше всего выделят Городищенскому, Среднеахтубинскому, Калачевскому, Палласовскому районам – 78 миллионов 186 тысячи рублей. Некоторым муниципалитетам дадут по 41 миллиону 267 тысячи рублей – Ольховскому, Нехаевскому, Киквидзенскому и другим некрупным районам.
Городскому поселению Котово на работу депутатов и чиновников выделят 13 миллионов 987 тысячи рублей, Жирновскому – 9 миллионов 617 тысячи рублей. Самая маленькая сумма, предназначенная для функционирования сельских поселений, в этом году составит 2 миллиона 798 тысячи.
Отметим, увеличение расходов связано в том числе с индексацией окладов муниципальных служащих, а также с подорожанием товаров и услуг для функционирования органов местного самоуправления.
Справка. Нормативы утверждаются в том числе и для оплаты труда депутатов, а также выборных должностных лиц и муниципальных служащих. Средства также предназначены для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, в частности, на закупку автомобилей стоимостью выше 1,5 миллиона рублей, мебели, оргтехники, оплату коммунальных услуг, связи и т.д. При этом администрациям рекомендовано тратить на содержание депутатов и контрольно-счетных органов не более 7% от средств, которые выделены на целое муниципальное образование.