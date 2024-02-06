Содержание волгоградских чиновников и депутатов увеличили до 1,5 млрд





Новые нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления и оплату труда депутатов и муниципальных служащих районов и городских округов Волгоградской области на 2024 год утверждены постановлением региональной администрации. Траты на содержание чиновников и депутатов увеличатся во всех муниципалитетах – начиная от сельского поселения и заканчивая городскими округами, сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный документ. Новые нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления и оплату труда депутатов и муниципальных служащих районов и городских округов Волгоградской области на 2024 год утверждены постановлением региональной администрации. Траты на содержание чиновников и депутатов увеличатся во всех муниципалитетах – начиная от сельского поселения и заканчивая городскими округами, сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный документ.

В частности, на функционирование органов власти Волгограда в этом году предусмотрен 1 миллиард 481 миллион 604 тысячи рублей. В 2023 году этот показатель составлял 1 миллиард 345 миллионов 287 тысячи рублей.Для Волжского в 2024 году выделили 481 миллион 491 тысячу рублей, тогда как в прошлом году было 437 миллионов. В Камышине содержание чиновников и депутатов обойдется в 155 миллионов 715 тысячи рублей, а в 2023 году был 141 миллион 388 тысячи рублей.Районы Волгоградской области также получат разное финансирование на этот год. Например, больше всего выделят Городищенскому, Среднеахтубинскому, Калачевскому, Палласовскому районам – 78 миллионов 186 тысячи рублей. Некоторым муниципалитетам дадут по 41 миллиону 267 тысячи рублей – Ольховскому, Нехаевскому, Киквидзенскому и другим некрупным районам.Городскому поселению Котово на работу депутатов и чиновников выделят 13 миллионов 987 тысячи рублей, Жирновскому – 9 миллионов 617 тысячи рублей. Самая маленькая сумма, предназначенная для функционирования сельских поселений, в этом году составит 2 миллиона 798 тысячи.Отметим, увеличение расходов связано в том числе с индексацией окладов муниципальных служащих, а также с подорожанием товаров и услуг для функционирования органов местного самоуправления.