Общество

В Астраханской области неизвестные бросили погибать в воде подстреленного орлана

Общество 01.02.2024 12:04
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01.02.2024 12:04


В Астраханской области ветеринары спасают раненного неизвестными орлана-белохвоста. Краснокнижная птица, по информации телеканала «Астрахань 24», после стрельбы в нее несколько часов провела в воде – до тех пор, пока ее не спас экипаж проходившего мимо судна. Чтобы восстановить перебитое пулей крыло, орлану провели сложную операцию. 

Когда птица поступила в ветеринарную клину, специалисты подтвердили у  нее открытый перелом плечевой кости со смещением и, более того, обнаружили в ране пулю. При осмотре орлан вел себя спокойно и не сопротивлялся – будто понимал, что врачи делают все для его спасения, – сообщают корреспонденты астраханского телеканала.  

Ветеринары не только извлекли из раны пулю, но и выполнили остеосинтез для сращения кости. В настоящее время орлан находится в зооцентре, где постепенно приходит в себя – еще ослабленный он уже начинает понемногу есть – в рационе пернатого рыба, мясо и курица, а также витамины.

Подробности того, кто и при каких обстоятельствах стрелял в птицу, предстоит выяснить. Съемочная группа канала «Астрахань 24» отправила запрос в Росприроднадзор. К слову, за нападение на краснокнижную птицу преступнику грозит уголовное наказание, – сообщает редакция телеканала.  

Фото, видео: телеканал Астрахань 24 

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