Общество

Скончался участник Сталинградской битвы Андрей Степанович Гойдин

Общество 23.01.2024 17:39
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23.01.2024 17:39


В Волгоградской области скончался участник Сталинградской битвы, участник Великой Отечественной войны, Почетный житель Среднеахтубинского района Андрей Степанович Гойдин. Об этом, сообщает ИА «Высота 102»,  сообщил 23 января глава района Николай Патрин. 

Фронтовик, защитник Родины, он посвятил жизнь служению Отечеству, воспитал не одно поколение среднеахтубинцев в духе патриотизма и верности своей стране, – говорится в официальном сообщении Патрина. – Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Андрея Степановича. В наших сердцах всегда будет жить светлая память об этом человеке, герое, воине, отстоявшем свободу и независимость нашей Родины.

Андрей Степанович воевал в составе 899-го стрелкового полка 248 дивизии 28-й армии на подступах к Сталинграду. После этого полк перекинули на Элисту. На переправе через реку Маныч в Ставрополье Андрей Степанович получил контузию. После выписки из госпиталя вернулся в строй, но в июле 1943 года на Украине снова был тяжело ранен. 

По возвращении в Сталинградскую область Андрей Степанович вслед за мамой отправился в хутор Красный Сад, где женился и остался на всю жизнь. Вместе с супругой Волей Павловной он вырастил троих сыновей, восьмерых внуков, правнуков.

 

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