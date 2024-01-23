Скончался участник Сталинградской битвы Андрей Степанович Гойдин





В Волгоградской области скончался участник Сталинградской битвы, участник Великой Отечественной войны, Почетный житель Среднеахтубинского района Андрей Степанович Гойдин. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», сообщил 23 января глава района Николай Патрин.

– Фронтовик, защитник Родины, он посвятил жизнь служению Отечеству, воспитал не одно поколение среднеахтубинцев в духе патриотизма и верности своей стране, – говорится в официальном сообщении Патрина. – Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Андрея Степановича. В наших сердцах всегда будет жить светлая память об этом человеке, герое, воине, отстоявшем свободу и независимость нашей Родины.

Андрей Степанович воевал в составе 899-го стрелкового полка 248 дивизии 28-й армии на подступах к Сталинграду. После этого полк перекинули на Элисту. На переправе через реку Маныч в Ставрополье Андрей Степанович получил контузию. После выписки из госпиталя вернулся в строй, но в июле 1943 года на Украине снова был тяжело ранен.

По возвращении в Сталинградскую область Андрей Степанович вслед за мамой отправился в хутор Красный Сад, где женился и остался на всю жизнь. Вместе с супругой Волей Павловной он вырастил троих сыновей, восьмерых внуков, правнуков.