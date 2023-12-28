Сегодня, 28 декабря, председателем комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского в Волгоградской области назначен Борис Марков. Ранее он возглавлял управление капитального строительства мэрии, сообщили V102.RU в администрации городского округа. Марков сменил Ивана Шарова, который ранее отвечал за благоустройство и дорожное хозяйство в Волжском.



Борис Марков родился 12 октября 1967 года в Волжском. Окончил Волгоградский инженерно-строительном институт по специальности «городское хозяйство», работал на Волжском заводе асбестовых технических изделий, затем возглавлял строительную компанию. В декабре 2021 года был назначен начальником управления капитального строительства администрации Волжского, перед этим с января исполнял обязанности руководителя данной структуры. С 28 декабря нынешнего года возглавляет комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского.

Напомним, в ведении данной структуры находятся вопросы организации дорожного хозяйства, работ по благоустройству города и транспортного обслуживания населения.

