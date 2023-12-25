Волгоградская область улучшила позиции в рейтинге регионов за 2023 год

В этом году лидером рейтинга стали Москва (84,626), Санкт-Петербург – 82,567 балла и Московская область (74,302 балла). Последнее место по итогам исследования заняла Тыва – всего 22,688 балла.
Общество 25.12.2023 09:35
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25.12.2023 09:35
Волгоградская область улучшила показатели в итоговом рейтинге регионов за 2023 год. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование РИА Рейтинг, в этом году Волгоградская область заняла 29-ое место с итоговым показателем 52,939 балла. При этом в 2022 году регион располагался на 32-ом месте с показателем 51,373 балла.
В этом году лидером рейтинга стали Москва (84,626), Санкт-Петербург – 82,567 балла и Московская область (74,302 балла). Последнее место по итогам исследования заняла Тыва – всего 22,688 балла.
В этом году лидером рейтинга стали Москва (84,626), Санкт-Петербург – 82,567 балла и Московская область (74,302 балла). Последнее место по итогам исследования заняла Тыва – всего 22,688 балла.
Справка. Рейтинг рассчитан путем агрегирования баллов регионов в рейтингах по качеству жизни, социально-экономическому положению субъектов РФ, по рынку труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию, а также по приверженности населения здоровому образу жизни.
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