Опасные для детей вирусы циркулируют в Волгоградской области

В Волгоградской области за неделю на 9,9% выросла заболеваемость острыми респираторными инфекциями, передает V102.RU со ссылкой на данные территориального управления Роспотребнадзора.

- В структуре циркулирующих вирусов: риновирус, парагрипп, аденовирус, бокавирус, РС-вирус, грипп типа А и COVID-19, - рассказали в ведомстве.

Отметим, что среди перечисленных вирусов бокавирус и РС-вирус поражают в основном детей до 2 лет и вызывают инфекции дыхательных путей. Респираторно-синцитиальный вирус (РС-вирус) относится к РНК-вирусам, классифицируется как пневмовирус. Совместная инфекция бокавируса и респираторно-синцитиального вируса приводит к пневмонии и длительной госпитализации.

Отмечается в регионе и рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За неделю зарегистрировано 695 новых случаев. В основном циркулирует геновариант «Омикрон».