В Волгограде скончалась экс-солистка музтеатра Мадина Галимханова

В Волгограде на 81-м году жизни скончалась Заслуженная артистка РСФСР, бывшая солистка волгоградского музтеатра Мадина Галимханова. По информации пресс-службы театра, известная артистка ушла из жизни накануне, 14 декабря.

– Впервые на сцене Волгоградского музыкального театра Мадина Галимханова выступила в 1968 году, а свою артистическую карьеру завершила в 2021 году, – вспоминают сегодня в театре. – За полувековое служение искусству театра ею создано более 120 ролей в спектаклях классического репертуара, в музыкальных комедиях и современных мюзиклах.

Здесь также вспоминают о том, что Мадина Аюповна долгие годы совмещала творческую деятельность с общественной работой.

– В разные годы она являлась членом Президиума Областного Совета профсоюзов, членом Правления Волгоградского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей РФ» (ВТО), была автором и создателем циклов телевизионных программ о театре и любимом жанре оперетты на Волгоградском областном телевидении, – рассказывают в музтеатре.

Мадина Галимханова играла главных героинь в таких легендарных спектаклях как «Мечтатели», «Требуется героиня», «Дочь океана», «Золотое платье», «Недотрога», «Березовые сны», «Мелодия снежных гор».

– Все сценические работы Мадины Галимхановой имели большой зрительский успех, каждый ее выход на сцену встречался восторженными аплодисментами, как на родной сцене, так и на гастролях в крупных городах России и союзных республик, отмечались центральной прессой и театральной критикой, – делятся воспоминаниями ее коллеги.