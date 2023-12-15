Расследования

В Волгограде скончалась экс-солистка музтеатра Мадина Галимханова

Расследования 15.12.2023 12:50
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15.12.2023 12:50

В Волгограде на 81-м году жизни скончалась Заслуженная артистка РСФСР, бывшая солистка волгоградского музтеатра Мадина Галимханова. По информации пресс-службы театра, известная артистка ушла из жизни накануне, 14 декабря. 

 – Впервые на сцене Волгоградского музыкального театра Мадина Галимханова выступила в 1968 году, а свою артистическую карьеру завершила в 2021 году, – вспоминают сегодня в театре. – За полувековое служение  искусству театра ею создано более 120 ролей в спектаклях классического репертуара, в музыкальных комедиях и современных мюзиклах. 

Здесь также вспоминают о том, что Мадина Аюповна долгие годы совмещала творческую деятельность с общественной работой.

В разные годы она являлась членом Президиума Областного Совета профсоюзов, членом Правления Волгоградского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей РФ» (ВТО), была автором и создателем циклов телевизионных программ о театре и любимом жанре оперетты на Волгоградском областном телевидении, – рассказывают в музтеатре. 

Мадина Галимханова играла главных героинь в таких легендарных спектаклях как «Мечтатели», «Требуется героиня», «Дочь океана», «Золотое платье», «Недотрога», «Березовые сны», «Мелодия снежных гор». 

Все сценические работы Мадины Галимхановой имели большой зрительский успех, каждый ее выход на сцену встречался восторженными аплодисментами, как на родной сцене, так и на гастролях в крупных городах России и союзных республик, отмечались центральной прессой и театральной критикой, – делятся воспоминаниями ее коллеги. 

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