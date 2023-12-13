«Учил не бояться и говорить правду»: умер известный журналист Андрей Константинов





Печальную новость сообщили сегодня, 13 декабря, в Союзе журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Один из самых известных журналистов Санкт-Петербурга, писатель, основатель «Агентства журналистских расследований», «Фонтанки» и 47news Андрей Константинов скончался на 61-ом году жизни после тяжелой болезни, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на размещенный на сайте Союза некролог.

Напомним, в своем время Андрей Константинов прославился расследованиями о криминальной жизни Петербурга в 1990-х годах. Он написал очерк «Бандитский Петербург», по которому вскоре сняли целый сериал. Кинокартина стала настоящим хитом.

Андрей Константинов был одним из отцов-основателей профессионального журналистского конкурса «Золотое перо» и председателем его наблюдательного совета. Затем организовал журналистский фестиваль «Чижик-Пыжик» и «Осенний бал прессы».

С 1998 года по 2014 год он читал курс лекций на факультете журналистики СПбГУ о методике и практике журналистских расследований. Провел на эту тему серию семинаров и творческих встреч в России и Европе. Неоднократно выступал с докладами на различных международных форумах.

Лекции на тему журналистских расследований Андрей Константинов читал и в Волгоградском государственном университете. Бывшие студенты ВолГУ рассказали ИА «Высота 102», что занятия с его участием всегда собирали полные аудитории. Сегодня волгоградские журналисты вспоминают Константинова самыми теплыми словами.

– Мне посчастливилось лично встретиться с этим человеком: во время моей учебы на факультете журналистики Андрей Константинов приехал в ВолГУ читать спецкурс по журналистскому расследованию. Не в обиду будет сказано остальным преподавателям, но его лекции были самыми посещаемыми, – говорит журналист Людмила Пылина. – Уже тогда сериал «Бандитский Петербург» был культовым – «Слову пацана» пока далеко до его рейтингов. А тут нам, будущим журналистам, преподавал азы мастерства сам Андрей Константинов, автор книги и культового сериала, а также на тот момент руководитель питерского агентства журналистских расследований АЖУР. До сих пор не знаю, как его удалось уговорить приехать в наш город, но это было однозначно знаковое событие для студентов журфака. Андрей Константинов и Артем Боровик – были символами нового для всех нас, опасного и такого манящего жанра журналистских расследований. Они были супергероями, которые ничего не боялись. Конечно же, после его лекции мы все собирались переехать в Петербург и заниматься расследованиями, докапываясь до правды и, как нам казалось, имея уже неплохой багаж знаний для этого.

Она также уточняет, что в Волгограде Константинов успел поработать не только со студентами, но и уже с действующими местными журналистами.

– Его опыт и знания помогли, в том числе, и родоначальникам сайта «Высота 102» работать в этом непростом жанре и сделать свой ресурс острым, злободневным и порой неудобным. Он был законодателем мод, если можно так выразиться, в журналистских расследованиях. Им он останется и для всех нас, его провинциальных коллег.

Свое знакомство с Андреем Константиновым вспоминает и волгоградский журналист Екатерина Ефиценко:

– С Андреем Константиновым я познакомилась в начале 2000-х годов: он приехал в Волгоград с курсом лекций по журналистике и заглянул в редакцию газеты «Версия», в которой работала и я. Мы развивали тогда новый для отечественной журналистики жанр расследований, и потому визит такого мэтра, как Константинов, уже тогда прославившегося на всю страну своими очерками «Бандитский Петербург», стал для нас настоящим событием. Андрей Дмитриевич с ходу предложил обращаться к нему просто по имени и на «ты», чем сразу расположил к себе. Да и вообще это было невероятно – общаться так близко и так запросто с человеком, который основал в принципе жанр журналистских расследований. Для меня, молодой журналистки, он был настоящим кумиром, профессионалом высочайшего уровня. Наша встреча закончилась далеко за полночь. Андрей рассказывал, как работал над своими книгами, учил работать с информацией, учил тому главному, что составляет суть профессии журналиста – быть объективным и честным прежде всего с самим собой. Он учил нас ничего не бояться и всегда говорить правду. Искать и не сдаваться. На память об этой встрече у меня осталась книга с его автографом. Бесконечно горжусь этим бесценным подарком.

Коллаж: ИА «Высота 102», Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области