Волгоградки поздравили воюющих на СВО мужей-артиллеристов

Фото авторов поздравления
Общество 19.11.2023 17:46
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19.11.2023 17:46
Фото авторов поздравления
Жены военнослужащих 404-ого мотострелкового полка из Волгограда и Волгоградской области поздравляют своих мужей, участников СВО, с Днем ракетных войск и артиллерии.
- Всех артиллеристов и ракетчиков, которые сейчас защищают нашу Родину, поздравляем с Днем ракетных войск и артиллерии, - говорится в поздравлении, которое волгоградки прислали в редакцию V102.RU. – Ракетные войска и артиллерия – это гордость нашей страны! Это праздник настоящих мужчин и воинов. Вы – пример для нашего подрастающего поколения! Желаем вам профессиональных успехов, мудрости в решении поставленных задач. Всем причастным к этому празднику – крепкого здоровья, быстроты реакции, боевого духа и надежного тыла. Пусть везение всегда сопутствует в достижении успехов! Мы вами гордимся! Победа будет за нами!
Фото авторов поздравления
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