На Госуслугах появятся электронные зачетки и студенческие





Еще больше сведений о жизнедеятельности россиян будет аккумулироваться на портале государственных услуг. Как сообщили 13 ноября в Минцифры, на этот раз нововведения затронут молодежь, а именно тех представителей молодого поколения, кто проходит обучение в высших и средних учебных заведениях. В частности, на Госуслугах появятся электронные «двойники» студенческих билетов и зачетных книжек.

– При помощи новых возможностей можно будет онлайн следить за успеваемостью, пользоваться студенческими скидками там, где они предусмотрены, не предъявляя бумажных документов, – сообщили в понедельник в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. – Предполагается, что электронный студенческий будет доступен уже в 2024 году.

Согласно проекту документа, воспользоваться электронными возможностями смогут студенты программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординаторы и аспиранты.

С помощью электронных документов можно будет купить билеты со скидкой для студентов на поезда дальнего следования и электрички, оформить проездной на городской транспорт, посетить концерты, музеи и другие культурные мероприятия, где предусмотрены скидки студентам.

Уточняется, что электронный студенческий не отменяет обычный и студент сможет одинаково пользоваться обоими документами.