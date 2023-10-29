Расследования

Членов межрегиональной банды задержали за обман больных волгоградцев

Расследования 29.10.2023 11:21
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29.10.2023 11:21


Шесть членов межрегиональной группы, специализирующейся на телефонных мошенничествах, задержаны по итогам оперативной работы сотрудников уголовного розыска Волгограда и Москвы. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, фигуранты причастны к обману пенсионеров. Злоумышленники звонили пожилым гражданам, сообщая о положенной им социальной выплате за ранее приобретенные лекарственные средства, которые якобы оказались фальсифицированными.
- Обладая навыками социальной инженерии, аферисты под предлогом оплаты различного рода комиссии, налоговых отчислений, страховки за предстоящую выплату, убеждали граждан в перечислении средств. Таким образом были обмануты двое жителей Волгограда – 87-летний мужчина и 86-летняя женщина. В общей сложности они перевели на счета мошенников 130 тыс. рублей, - пояснили в главке.

Накануне подозреваемые были задержаны при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии по местам жительства в Москве, республике Хакасия и в Красноярском крае. В ходе проведенных обысков изъяты средства связи, компьютерная техника, банковские карты, носители информации. 
37-летнему ранее судимому предполагаемому организатору противоправной деятельности и 40-летнему члену группы судом избрана мера пресечения в виде в виде заключения под стражу.

По имеющейся информации, это не единственные эпизоды их криминальной деятельности. Предварительно установлено, что потерпевшими от их действий стали не менее десяти жителей Тамбовской, Свердловской, Самарской областей, Краснодарского края, а также республик Бурятия и Коми.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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