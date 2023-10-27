Экономика

ЦБ повысил ключевую ставку до 15% годовых

Экономика 27.10.2023 14:51
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27.10.2023 14:51


Сегодня, 27 октября, Совет директоров Банка России сообщил о повышении ключевой ставки сразу на 200 базисных пунктов – до 15,00% годовых. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно развития экономики на прогнозном горизонте. Влиять на ключевую ставку также будут риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, уточняют в ЦБ. 

– Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Устойчивое увеличение внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях, – сообщают в пресс-службе ЦБ. – Высокими остаются темпы роста кредитования. Исходя из новых среднесрочных параметров бюджетной политики, снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось ранее. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 7,0–7,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Напомним, что в сентябре ЦБ принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п. – до 13,00% годовых. 

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