В Волгоградской области 4% работников получают больше 120 тысяч









Волгоградская область в рейтинге высоких зарплат заняла 50-е место среди регионов РФ. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование РИА Новости, аналитики подсчитали, что в регионе 21% сотрудников получают зарплату выше средней по стране, которая составляет 59 тысячи рублей. При этом 4% сотрудников зарабатывают еще больше – выше двух средних зарплат по стране, то есть выше 118 тысяч рублей. Волгоградская область в рейтинге высоких зарплат заняла 50-е место среди регионов РФ. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование РИА Новости, аналитики подсчитали, что в регионе 21% сотрудников получают зарплату выше средней по стране, которая составляет 59 тысячи рублей. При этом 4% сотрудников зарабатывают еще больше – выше двух средних зарплат по стране, то есть выше 118 тысяч рублей.





Авторы исследования констатируют, что в последний год на российском рынке труда наблюдается снижение безработицы и рост зарплат. Так, с июня 2022 года по май 2023-го средняя зарплата в России выросла 13,2% по сравнению с предыдущим 12-месячным периодом. Авторы исследования констатируют, что в последний год на российском рынке труда наблюдается снижение безработицы и рост зарплат. Так, с июня 2022 года по май 2023-го средняя зарплата в России выросла 13,2% по сравнению с предыдущим 12-месячным периодом.





Лидером рейтинга с большим отрывом является ЯНАО. В нем 75% работников имеют зарплату выше средней. Лидером рейтинга с большим отрывом является ЯНАО. В нем 75% работников имеют зарплату выше средней.





Вторую строчку занял НАО, где 61% зарабатывает больше, чем в среднем по стране. На третьей позиции разместился ХМАО - 60,8%. Вторую строчку занял НАО, где 61% зарабатывает больше, чем в среднем по стране. На третьей позиции разместился ХМАО - 60,8%.





На последних местах традиционно расположились республики Северного Кавказа. Так, в Ингушетии лишь 8,8% работников получает зарплату выше средней по стране и всего 2% - выше двух средних. На последних местах традиционно расположились республики Северного Кавказа. Так, в Ингушетии лишь 8,8% работников получает зарплату выше средней по стране и всего 2% - выше двух средних.





При этом эксперты обнадежили тем, что на самом деле показатели по высоким зарплатам могут быть еще выше из-за искажения статистики. Они объясняют это тем, что в ряде регионов, которые в большинстве своем расположились в хвосте рейтинга, весьма значительна доля "зарплат в конвертах". При этом эксперты обнадежили тем, что на самом деле показатели по высоким зарплатам могут быть еще выше из-за искажения статистики. Они объясняют это тем, что в ряде регионов, которые в большинстве своем расположились в хвосте рейтинга, весьма значительна доля "зарплат в конвертах".



