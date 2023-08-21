Экономика

В Волгоградской области 4% работников получают больше 120 тысяч

Экономика 21.08.2023 09:21
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21.08.2023 09:21



Волгоградская область в рейтинге высоких зарплат заняла 50-е место среди регионов РФ. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование РИА Новости, аналитики подсчитали, что в регионе 21% сотрудников получают зарплату выше средней по стране, которая составляет 59 тысячи рублей. При этом 4% сотрудников зарабатывают еще больше – выше двух средних зарплат по стране, то есть выше 118 тысяч рублей. 

Авторы исследования констатируют, что в последний год на российском рынке труда наблюдается снижение безработицы и рост зарплат. Так, с  июня 2022 года по май 2023-го средняя зарплата в России выросла 13,2% по сравнению с предыдущим 12-месячным периодом. 

Лидером рейтинга с большим отрывом является ЯНАО. В нем 75% работников имеют зарплату выше средней.

Вторую строчку занял НАО, где 61% зарабатывает больше, чем в среднем по стране. На третьей позиции разместился ХМАО - 60,8%. 

На последних местах традиционно расположились республики Северного Кавказа. Так, в Ингушетии лишь 8,8% работников получает зарплату выше средней по стране и всего 2% - выше двух средних. 

При этом эксперты обнадежили тем, что на самом деле показатели по высоким зарплатам могут быть еще выше из-за искажения статистики. Они объясняют  это тем, что в ряде регионов, которые в большинстве своем расположились в хвосте рейтинга, весьма значительна доля "зарплат в конвертах".

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